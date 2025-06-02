В украинском городе прозвучала серия взрывов и вспыхнул пожар

В Харькове прогремели минимум три взрыва, после чего начался пожар в одном из районов города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем telegram-канале.
«Взрыв был слышен в Харькове... Еще один взрыв в городе... На месте пожар... Третий взрыв», — рассказал Терехов.
По его словам, один из громких звуков детонации прозвучал в Холодногорском районе города. Детали происшествия уточняются.
Ранее взрывы прозвучали в Киеве. Тогда, утром 1 июня, звуки детонации было слышно четыре раза за сутки.
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