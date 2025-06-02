В украинском городе прозвучала серия взрывов и вспыхнул пожар

В Харькове прозвучала серия взрывов в ночь на 2 июня
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В Харькове прозвучало минимум три взрыва, заявил мэр города
В Харькове прозвучало минимум три взрыва, заявил мэр города Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Харькове прогремели минимум три взрыва, после чего начался пожар в одном из районов города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем telegram-канале.

«Взрыв был слышен в Харькове... Еще один взрыв в городе... На месте пожар... Третий взрыв», — рассказал Терехов.

По его словам, один из громких звуков детонации прозвучал в Холодногорском районе города. Детали происшествия уточняются.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве. Тогда, утром 1 июня, звуки детонации было слышно четыре раза за сутки.

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В Харькове прогремели минимум три взрыва, после чего начался пожар в одном из районов города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем telegram-канале. «Взрыв был слышен в Харькове... Еще один взрыв в городе... На месте пожар... Третий взрыв», — рассказал Терехов. По его словам, один из громких звуков детонации прозвучал в Холодногорском районе города. Детали происшествия уточняются. Ранее взрывы прозвучали в Киеве. Тогда, утром 1 июня, звуки детонации было слышно четыре раза за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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