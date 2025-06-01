01 июня 2025

ВСУ массово атаковали Россию накануне переговоров: ночные удары по регионам

Хинштейн: в Курске обломки беспилотника попали в многоквартирный дом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины направили около 50 дронов по территории России
Вооруженные силы Украины направили около 50 дронов по территории России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 2 июня, день, когда должны состояться переговоры между Москвой и Киевом, над российскими территориями были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата. Они замечены над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Подробнее о ночной атаке дронов читайте в материале URA.RU.

Курская область

В воздушном пространстве Курской области с 20:10 до 21:45 были сбиты 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Население предупредили о введении режима ракетной опасности, а также угрозы атаки беспилотников. Обломки украинских дронов упали на многоквартирный дом. Момент прилета дронов попал на видео.

Белгородская область

В результате атаки по жилому дому на территории региона погибла местная жительница. Кроме того, 12-летняя девочка, находившаяся поблизости в момент обрушения здания, получила контузию.

Тульская область

О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов предупредил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Позднее региональные власти проинформировали об отмене режима опасности, связанного с возможной атакой БПЛА.

Воронеж

В небе над Воронежем были зафиксированы взрывы. Как сообщает telegram-канал Shot, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. По информации дежурных подразделений ПВО, на подлете к городу было обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным сведениям, жертв среди населения нет. Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Ивановской области.

Рязань 

В Рязани обломки сбитых ПВО дронов повреждают автомобили и разбивают окна в жилых домах. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.

Другие города

Беспилотники были зафиксированы в юго-восточном направлении Московской области, Липецка, Елеца. Над Рязанью, Тамбовом, Ярославлем и Энгельсом были сбиты беспилотные летательные аппараты. Приведены в готовность, а в случае необходимости работают системы противовоздушной обороны. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 2 июня, день, когда должны состояться переговоры между Москвой и Киевом, над российскими территориями были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата. Они замечены над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Подробнее о ночной атаке дронов читайте в материале URA.RU. Курская область В воздушном пространстве Курской области с 20:10 до 21:45 были сбиты 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Население предупредили о введении режима ракетной опасности, а также угрозы атаки беспилотников. Обломки украинских дронов упали на многоквартирный дом. Момент прилета дронов попал на видео. Белгородская область В результате атаки по жилому дому на территории региона погибла местная жительница. Кроме того, 12-летняя девочка, находившаяся поблизости в момент обрушения здания, получила контузию. Тульская область О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов предупредил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Позднее региональные власти проинформировали об отмене режима опасности, связанного с возможной атакой БПЛА. Воронеж В небе над Воронежем были зафиксированы взрывы. Как сообщает telegram-канал Shot, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. По информации дежурных подразделений ПВО, на подлете к городу было обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным сведениям, жертв среди населения нет. Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Ивановской области. Рязань  В Рязани обломки сбитых ПВО дронов повреждают автомобили и разбивают окна в жилых домах. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков. Другие города Беспилотники были зафиксированы в юго-восточном направлении Московской области, Липецка, Елеца. Над Рязанью, Тамбовом, Ярославлем и Энгельсом были сбиты беспилотные летательные аппараты. Приведены в готовность, а в случае необходимости работают системы противовоздушной обороны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...