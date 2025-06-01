ВСУ массово атаковали Россию накануне переговоров: ночные удары по регионам

В ночь на 2 июня, день, когда должны состояться переговоры между Москвой и Киевом, над российскими территориями были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата. Они замечены над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Подробнее о ночной атаке дронов читайте в материале URA.RU.
Курская область
В воздушном пространстве Курской области с 20:10 до 21:45 были сбиты 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Население предупредили о введении режима ракетной опасности, а также угрозы атаки беспилотников. Обломки украинских дронов упали на многоквартирный дом. Момент прилета дронов попал на видео.
Белгородская область
В результате атаки по жилому дому на территории региона погибла местная жительница. Кроме того, 12-летняя девочка, находившаяся поблизости в момент обрушения здания, получила контузию.
Тульская область
О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов предупредил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале. Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Позднее региональные власти проинформировали об отмене режима опасности, связанного с возможной атакой БПЛА.
Воронеж
В небе над Воронежем были зафиксированы взрывы. Как сообщает telegram-канал Shot, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. По информации дежурных подразделений ПВО, на подлете к городу было обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным сведениям, жертв среди населения нет. Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Ивановской области.
Рязань
В Рязани обломки сбитых ПВО дронов повреждают автомобили и разбивают окна в жилых домах. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков.
Другие города
Беспилотники были зафиксированы в юго-восточном направлении Московской области, Липецка, Елеца. Над Рязанью, Тамбовом, Ярославлем и Энгельсом были сбиты беспилотные летательные аппараты. Приведены в готовность, а в случае необходимости работают системы противовоздушной обороны.
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