Умер экс-глава района ЯНАО

Администрация Красноселькупского района сообщила о смерти Рашида Шайдулина

Рашид Шайдулин возглавлял Красноселькупский район с 1997 по 2002 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 78-м году жизни не стало ветерана труда, пенсионера категории «Дети войны» Рашида Шайдулина, сообщили в администрации Красноселькупского района ЯНАО. Шайдулин возглавлял район с 1997 по 2002 год.

«Рашид Нургалимович был мудрым, грамотным и опытным руководителем. Успешно справлялся с самыми сложными вопросами и всегда находил правильные и неординарные решения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается на сайте муниципалитета.

Будущий глава администрации Красноселькупского района родился 6 марта 1945 года в городе Сталино (ныне Донецк). Свою трудовую деятельность начал с должности автослесаря в родном городе. Затем Шайдулин переехал на Крайний Север, где в 1977 году выбрал самое северное в городе Лабытнанги автопредприятие и возглавил отдел эксплуатации. Спустя пять лет был назначен руководителем автотранспортного хозяйства в селе Красноселькуп. В 1994 году, будучи первым заместителем Главы администрации района, избран депутатом Государственной Думы Ямала от Красноселькупского района.

Свой 25-летний трудовой стаж на Крайнем Севере Рашид Шайдулин завершил в должности главы администрации этого района. Имеет множество наград и благодарностей районного, окружного и федерального уровней. Неоднократно был отмечен знаками и медалью «За доблестный труд».

Рашид Шайдулин — ветеран труда, бывший глава администрации Красноселькупского района. Его не стало на 78 году жизни. Фото: «Ямал-медиа»