29 ноября 2023

Умер экс-глава района ЯНАО

Администрация Красноселькупского района сообщила о смерти Рашида Шайдулина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Рашид Шайдулин возглавлял Красноселькупский район с 1997 по 2002 год Фото:

На 78-м году жизни не стало ветерана труда, пенсионера категории «Дети войны» Рашида Шайдулина, сообщили в администрации Красноселькупского района ЯНАО. Шайдулин возглавлял район с 1997 по 2002 год.

«Рашид Нургалимович был мудрым, грамотным и опытным руководителем. Успешно справлялся с самыми сложными вопросами и всегда находил правильные и неординарные решения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается на сайте муниципалитета.

Будущий глава администрации Красноселькупского района родился 6 марта 1945 года в городе Сталино (ныне Донецк). Свою трудовую деятельность начал с должности автослесаря в родном городе. Затем Шайдулин переехал на Крайний Север, где в 1977 году выбрал самое северное в городе Лабытнанги автопредприятие и возглавил отдел эксплуатации. Спустя пять лет был назначен руководителем автотранспортного хозяйства в селе Красноселькуп. В 1994 году, будучи первым заместителем Главы администрации района, избран депутатом Государственной Думы Ямала от Красноселькупского района.

Свой 25-летний трудовой стаж на Крайнем Севере Рашид Шайдулин завершил в должности главы администрации этого района. Имеет множество наград и благодарностей районного, окружного и федерального уровней. Неоднократно был отмечен знаками и медалью «За доблестный труд».

Рашид Шайдулин — ветеран труда, бывший глава администрации Красноселькупского района. Его не стало на 78 году жизни.
Рашид Шайдулин — ветеран труда, бывший глава администрации Красноселькупского района. Его не стало на 78 году жизни.
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 78-м году жизни не стало ветерана труда, пенсионера категории «Дети войны» Рашида Шайдулина, сообщили в администрации Красноселькупского района ЯНАО. Шайдулин возглавлял район с 1997 по 2002 год. «Рашид Нургалимович был мудрым, грамотным и опытным руководителем. Успешно справлялся с самыми сложными вопросами и всегда находил правильные и неординарные решения. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщается на сайте муниципалитета. Будущий глава администрации Красноселькупского района родился 6 марта 1945 года в городе Сталино (ныне Донецк). Свою трудовую деятельность начал с должности автослесаря в родном городе. Затем Шайдулин переехал на Крайний Север, где в 1977 году выбрал самое северное в городе Лабытнанги автопредприятие и возглавил отдел эксплуатации. Спустя пять лет был назначен руководителем автотранспортного хозяйства в селе Красноселькуп. В 1994 году, будучи первым заместителем Главы администрации района, избран депутатом Государственной Думы Ямала от Красноселькупского района. Свой 25-летний трудовой стаж на Крайнем Севере Рашид Шайдулин завершил в должности главы администрации этого района. Имеет множество наград и благодарностей районного, окружного и федерального уровней. Неоднократно был отмечен знаками и медалью «За доблестный труд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...