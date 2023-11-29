29 ноября 2023

Мэрия Кургана установила сервис по поиску штрафов за перегрузы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Организационный сбор представителей Ространснадзора. Курган, ространснадзор, транспортный контроль
Курганская администрация разместила на сайте сервис по штрафам Фото:

Грузоперевозчики могут узнать о штрафах за нарушения через специальный сервис, установленный курганскими чиновниками. Такая функция появилась на сайте администрации Кургана.

«Сервис информирования о зафиксированных весогабаритных параметрах на дорогах муниципального значения города Кургана», — такое название имеет ссылка, размещенная на портале мэрии. Сервис размещен в разделе департамента развития городского хозяйства.

Бизнесмены могут проверить выписанные штрафы, перейдя по ссылке на всероссийский портал поиска информации о весовом и габаритном контроле. Поиск осуществляется по регионам и номеру автомобиля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане чиновников заподозрили в подтасовке данных о нарушениях. Ошибки делают, чтобы перевозчики могли оспорить штрафы, которые составляют сотни тысяч рублей.

Мэрия Кургана установила сервис по нарушениям грузоперевозок
Мэрия Кургана установила сервис по нарушениям грузоперевозок
Грузоперевозчики могут проверить данные на свой транспорт, перейдя с сайта мэрии Кургана
Грузоперевозчики могут проверить данные на свой транспорт, перейдя с сайта мэрии Кургана

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Грузоперевозчики могут узнать о штрафах за нарушения через специальный сервис, установленный курганскими чиновниками. Такая функция появилась на сайте администрации Кургана. «Сервис информирования о зафиксированных весогабаритных параметрах на дорогах муниципального значения города Кургана», — такое название имеет ссылка, размещенная на портале мэрии. Сервис размещен в разделе департамента развития городского хозяйства. Бизнесмены могут проверить выписанные штрафы, перейдя по ссылке на всероссийский портал поиска информации о весовом и габаритном контроле. Поиск осуществляется по регионам и номеру автомобиля. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане чиновников заподозрили в подтасовке данных о нарушениях. Ошибки делают, чтобы перевозчики могли оспорить штрафы, которые составляют сотни тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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