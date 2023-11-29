Курганская администрация разместила на сайте сервис по штрафам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Грузоперевозчики могут узнать о штрафах за нарушения через специальный сервис, установленный курганскими чиновниками. Такая функция появилась на сайте администрации Кургана.

«Сервис информирования о зафиксированных весогабаритных параметрах на дорогах муниципального значения города Кургана», — такое название имеет ссылка, размещенная на портале мэрии. Сервис размещен в разделе департамента развития городского хозяйства.

Бизнесмены могут проверить выписанные штрафы, перейдя по ссылке на всероссийский портал поиска информации о весовом и габаритном контроле. Поиск осуществляется по регионам и номеру автомобиля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане чиновников заподозрили в подтасовке данных о нарушениях. Ошибки делают, чтобы перевозчики могли оспорить штрафы, которые составляют сотни тысяч рублей.

Мэрия Кургана установила сервис по нарушениям грузоперевозок скрин: https://www.kurgan-city.ru/