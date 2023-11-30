Умерла бывший руководитель курганского детдома. Фото

01 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Надежда Попова руководила Житниковским детским домом 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ушла из жизни бывший руководитель Житниковского детского дома из Курганской области Надежда Попова. Об этом сообщается в группе областного департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни руководитель, бывший директор Житниковского детского дома Надежда Попова, которая руководила учреждением более 20 лет. Выражаем соболезнования родным и близким Надежды Ивановны», — говорится в сообщении. Надежда Попова является Заслуженным учителем, Отличником Просвещения и ветераном труда. В департаменте образования отметили, что Надежда Ивановна была инициативным человеком, ее отличали оптимизм и неравнодушное отношение к детям, не имеющим родной семьи. Ушла из жизни бывший руководитель Житниковского детского дома Надежда Попова Группа департамента образования Курганской области «ВКонтакте»; https://vk.com/donkurgan

Ушла из жизни бывший руководитель Житниковского детского дома из Курганской области Надежда Попова. Об этом сообщается в группе областного департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни руководитель, бывший директор Житниковского детского дома Надежда Попова, которая руководила учреждением более 20 лет. Выражаем соболезнования родным и близким Надежды Ивановны», — говорится в сообщении. Надежда Попова является Заслуженным учителем, Отличником Просвещения и ветераном труда. В департаменте образования отметили, что Надежда Ивановна была инициативным человеком, ее отличали оптимизм и неравнодушное отношение к детям, не имеющим родной семьи.