30 ноября 2023

Умерла бывший руководитель курганского детдома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Надежда Попова руководила Житниковским детским домом 20 лет Фото:

Ушла из жизни бывший руководитель Житниковского детского дома из Курганской области Надежда Попова. Об этом сообщается в группе областного департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни руководитель, бывший директор Житниковского детского дома Надежда Попова, которая руководила учреждением более 20 лет. Выражаем соболезнования родным и близким Надежды Ивановны», — говорится в сообщении.

Надежда Попова является Заслуженным учителем, Отличником Просвещения и ветераном труда. В департаменте образования отметили, что Надежда Ивановна была инициативным человеком, ее отличали оптимизм и неравнодушное отношение к детям, не имеющим родной семьи.

Ушла из жизни бывший руководитель Житниковского детского дома Надежда Попова
Ушла из жизни бывший руководитель Житниковского детского дома Надежда Попова

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Ушла из жизни бывший руководитель Житниковского детского дома из Курганской области Надежда Попова. Об этом сообщается в группе областного департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни руководитель, бывший директор Житниковского детского дома Надежда Попова, которая руководила учреждением более 20 лет. Выражаем соболезнования родным и близким Надежды Ивановны», — говорится в сообщении. Надежда Попова является Заслуженным учителем, Отличником Просвещения и ветераном труда. В департаменте образования отметили, что Надежда Ивановна была инициативным человеком, ее отличали оптимизм и неравнодушное отношение к детям, не имеющим родной семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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