30 ноября 2023

Двое жителей Салехарда собрали документы для покорения космоса

© Служба новостей «URA.RU»
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МАКС-2021, второй день. Москва, летчики, пилоты, авиация, зрители, авиасалон
В случае одобрения добровольцев пригласят в Центр подготовки космонавтов Фото:

В государственную Корпорацию «РОСКОСМОС» и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина пакеты документов направили двое жителей столицы ЯНАО — Дмитрий Сальков и Алексей Кутыгин. Об этом сообщают в администрации ямальской столицы.

«Алексей Кутыгин — старший авиадиспетчер филиала „Аэронавигация Севера Сибири“. В отрасли больше пяти лет. Он каждый день искусно управляет воздушными судами. Достичь космических высот — мечта детства. Алексей Кутыгин — инженер связи. Хоккеист, энтузиаст, активист в отличной физической форме», — сообщили представители мэрии.

До 20 декабря документы салехардцев должна оценить специальная комиссия. В случае одобрения добровольцев пригласят в Центр подготовки космонавтов.

Прием анкет для участия в четвертом открытом отборе в отряд космонавтов ведется до 10 декабря 2023 года. Слетать в Космос жителей округа пригласил российский космонавт-испытатель Олег Артемьев.

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В государственную Корпорацию «РОСКОСМОС» и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина пакеты документов направили двое жителей столицы ЯНАО — Дмитрий Сальков и Алексей Кутыгин. Об этом сообщают в администрации ямальской столицы. «Алексей Кутыгин — старший авиадиспетчер филиала „Аэронавигация Севера Сибири“. В отрасли больше пяти лет. Он каждый день искусно управляет воздушными судами. Достичь космических высот — мечта детства. Алексей Кутыгин — инженер связи. Хоккеист, энтузиаст, активист в отличной физической форме», — сообщили представители мэрии. До 20 декабря документы салехардцев должна оценить специальная комиссия. В случае одобрения добровольцев пригласят в Центр подготовки космонавтов. Прием анкет для участия в четвертом открытом отборе в отряд космонавтов ведется до 10 декабря 2023 года. Слетать в Космос жителей округа пригласил российский космонавт-испытатель Олег Артемьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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