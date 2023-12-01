Алексей Титовский открыл 2 декабря лыжный сезон Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский открыл 2 декабря лыжный сезон в городе. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Сегодня с коллегами открыли лыжный сезон. Погода классная, трасса отличная, настроение еще лучше. Салехардцы, всех приглашаю на лыжную базу. Хороших выходных!» — написал Титовский в своем telegram-канале.

Глава города напомнил, что на трассу добавили освещение и сделали звуковое сопровождение. Титовский также посетил отремонтированное помещение лыжной базы, где занимаются юные спортсмены.