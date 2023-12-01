01 декабря 2023

Глава Салехарда открыл лыжный сезон в городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Титовский открыл 2 декабря лыжный сезон Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский открыл 2 декабря лыжный сезон в городе. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Сегодня с коллегами открыли лыжный сезон. Погода классная, трасса отличная, настроение еще лучше. Салехардцы, всех приглашаю на лыжную базу. Хороших выходных!» — написал Титовский в своем telegram-канале.

Глава города напомнил, что на трассу добавили освещение и сделали звуковое сопровождение. Титовский также посетил отремонтированное помещение лыжной базы, где занимаются юные спортсмены.

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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский открыл 2 декабря лыжный сезон в городе. Об этом он сообщил в соцсетях. «Сегодня с коллегами открыли лыжный сезон. Погода классная, трасса отличная, настроение еще лучше. Салехардцы, всех приглашаю на лыжную базу. Хороших выходных!» — написал Титовский в своем telegram-канале. Глава города напомнил, что на трассу добавили освещение и сделали звуковое сопровождение. Титовский также посетил отремонтированное помещение лыжной базы, где занимаются юные спортсмены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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