Алексей Титовский открыл 2 декабря лыжный сезон
Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский открыл 2 декабря лыжный сезон в городе. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Сегодня с коллегами открыли лыжный сезон. Погода классная, трасса отличная, настроение еще лучше. Салехардцы, всех приглашаю на лыжную базу. Хороших выходных!» — написал Титовский в своем telegram-канале.
Глава города напомнил, что на трассу добавили освещение и сделали звуковое сопровождение. Титовский также посетил отремонтированное помещение лыжной базы, где занимаются юные спортсмены.
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