Владимир Путин и главы семи государств СНГ почтили память погибших воинов
Президент России Владимир Путин совместно с главами стран Содружества независимых государств (СНГ) возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Вечный огонь находится в Александровском парке, который расположен вдоль западной Кремлевской стены.
Владимир Путин и главы семи стран СНГ отдали дань памяти павшим воинам. Трансляция мероприятия велась в сообществе URA.RU «ВКонтакте».
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