Президент Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео

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Клипарт. Свердловская область, почетный караул, вечный огонь, могила неизвестного солдата
Владимир Путин и главы семи государств СНГ почтили память погибших воинов Фото:

Президент России Владимир Путин совместно с главами стран Содружества независимых государств (СНГ) возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Вечный огонь находится в Александровском парке, который расположен вдоль западной Кремлевской стены.

Владимир Путин и главы семи стран СНГ отдали дань памяти павшим воинам. Трансляция мероприятия велась в сообществе URA.RU «ВКонтакте».

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Президент России Владимир Путин совместно с главами стран Содружества независимых государств (СНГ) возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Вечный огонь находится в Александровском парке, который расположен вдоль западной Кремлевской стены. Владимир Путин и главы семи стран СНГ отдали дань памяти павшим воинам. Трансляция мероприятия велась в сообществе URA.RU «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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