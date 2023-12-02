02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Тюменской области открыли пешеходную переправу по льду Тобола

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, люди на льду, переправа через реку
На реке Тобол толщина льда превысила 10 сантиметров Фото:

В Тобольском районе Тюменской области открыли пешеходную переправу через реку Тобол. По информации местных властей, безопасно перейти на другой берег можно в районе деревни Хмелева.

«Через реку Тобол в районе деревни Хмелева открыли пешеходную переправу. Установлены вешки, знаки, информационные таблички», — сообщается в telegram-канале районной администрации.

Толщина льда на реке превысила 10 сантиметров. Жителей просят быть внимательными и передвигаться только по установленным отметкам.

Жители другой деревни в районе еще ждут открытия пешеходной переправы. В селе Уват сообщение между двумя берегами реки Иртыш осуществлялось судном на воздушной подушке, но в конце ноября средство передали Тобольску. После возмущения жителей губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал в следующем году выделить средства для приобретения судна на воздушной подушке жителям Тобольска.

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В Тобольском районе Тюменской области открыли пешеходную переправу через реку Тобол. По информации местных властей, безопасно перейти на другой берег можно в районе деревни Хмелева. «Через реку Тобол в районе деревни Хмелева открыли пешеходную переправу. Установлены вешки, знаки, информационные таблички», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Толщина льда на реке превысила 10 сантиметров. Жителей просят быть внимательными и передвигаться только по установленным отметкам. Жители другой деревни в районе еще ждут открытия пешеходной переправы. В селе Уват сообщение между двумя берегами реки Иртыш осуществлялось судном на воздушной подушке, но в конце ноября средство передали Тобольску. После возмущения жителей губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал в следующем году выделить средства для приобретения судна на воздушной подушке жителям Тобольска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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