В Тюменской области открыли пешеходную переправу по льду Тобола

03 декабря 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

На реке Тобол толщина льда превысила 10 сантиметров Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Тобольском районе Тюменской области открыли пешеходную переправу через реку Тобол. По информации местных властей, безопасно перейти на другой берег можно в районе деревни Хмелева. «Через реку Тобол в районе деревни Хмелева открыли пешеходную переправу. Установлены вешки, знаки, информационные таблички», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Толщина льда на реке превысила 10 сантиметров. Жителей просят быть внимательными и передвигаться только по установленным отметкам. Жители другой деревни в районе еще ждут открытия пешеходной переправы. В селе Уват сообщение между двумя берегами реки Иртыш осуществлялось судном на воздушной подушке, но в конце ноября средство передали Тобольску. После возмущения жителей губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал в следующем году выделить средства для приобретения судна на воздушной подушке жителям Тобольска.

В Тобольском районе Тюменской области открыли пешеходную переправу через реку Тобол. По информации местных властей, безопасно перейти на другой берег можно в районе деревни Хмелева. «Через реку Тобол в районе деревни Хмелева открыли пешеходную переправу. Установлены вешки, знаки, информационные таблички», — сообщается в telegram-канале районной администрации. Толщина льда на реке превысила 10 сантиметров. Жителей просят быть внимательными и передвигаться только по установленным отметкам. Жители другой деревни в районе еще ждут открытия пешеходной переправы. В селе Уват сообщение между двумя берегами реки Иртыш осуществлялось судном на воздушной подушке, но в конце ноября средство передали Тобольску. После возмущения жителей губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал в следующем году выделить средства для приобретения судна на воздушной подушке жителям Тобольска.