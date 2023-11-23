23 ноября 2023

В День Ямала на выставке «Россия» разыграли 15 путевок в округ

На форуме-выставке на ВДНХ 15 посетителей Дня Ямала получили путевки на Север
© Служба новостей «URA.RU»
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Стенд ЯНАО на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, стенд янао
Гостям Дня Ямала подарили туристические ваучеры на Север Фото:

Гости, посетившие ямальский стенд в День округа выиграли ваучеры на путешествие по северному краю. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства.

«На нашем стенде выставки „Россия“ в павильоне ВДНХ прошел розыгрыш туристических ваучеров номиналом 50 тысяч рублей. Организаторы определили имена 15 победителей», — говорится в сообщении.

Для участия в розыгрыше, посетителям было необходимо сделать фотографии у стенда ЯНАО и выложить их в социальные сети. С помощью генератора случайных чисел были выбраны победители. Путевка на Ямал включает в себя перелет и проживание в гостиницах региона.

Ранее URA.RU рассказало о знакомстве посетителей выставки «Россия» с традициями Ямала. Окружной стенд собрал тысячи гостей.

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Гости, посетившие ямальский стенд в День округа выиграли ваучеры на путешествие по северному краю. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства. «На нашем стенде выставки „Россия“ в павильоне ВДНХ прошел розыгрыш туристических ваучеров номиналом 50 тысяч рублей. Организаторы определили имена 15 победителей», — говорится в сообщении. Для участия в розыгрыше, посетителям было необходимо сделать фотографии у стенда ЯНАО и выложить их в социальные сети. С помощью генератора случайных чисел были выбраны победители. Путевка на Ямал включает в себя перелет и проживание в гостиницах региона. Ранее URA.RU рассказало о знакомстве посетителей выставки «Россия» с традициями Ямала. Окружной стенд собрал тысячи гостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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