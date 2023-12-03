В Тюмень прилетит комментатор Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев посетит Тюмень 4 декабря
Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетит в Тюмень вечером 4 декабря. Об этом он написал в своем telegram-канале. Поводом для визита стали Кубок России по биатлону и Кубок континентальной лиги боулинга.
«Погода прекрасная, сегодня лечу в Тюмень. То ли биатлон будет, то ли не будет, но в Тюмени будет финал Кубка континентальной лиги боулинга, я снова комментирую», — рассказал Губерниев в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что из-за морозов в 28-31 градус ниже нуля в Тюмени переносят спринтерские гонки в рамках Кубка России по биатлону. Также отмена грозит гонкам, намеченным на 7 и 10 декабря.
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