03 декабря 2023

В Тюмень прилетит комментатор Дмитрий Губерниев

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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Калининград, губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев посетит Тюмень 4 декабря Фото:

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетит в Тюмень вечером 4 декабря. Об этом он написал в своем telegram-канале. Поводом для визита стали Кубок России по биатлону и Кубок континентальной лиги боулинга.

«Погода прекрасная, сегодня лечу в Тюмень. То ли биатлон будет, то ли не будет, но в Тюмени будет финал Кубка континентальной лиги боулинга, я снова комментирую», — рассказал Губерниев в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что из-за морозов в 28-31 градус ниже нуля в Тюмени переносят спринтерские гонки в рамках Кубка России по биатлону. Также отмена грозит гонкам, намеченным на 7 и 10 декабря.

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Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетит в Тюмень вечером 4 декабря. Об этом он написал в своем telegram-канале. Поводом для визита стали Кубок России по биатлону и Кубок континентальной лиги боулинга. «Погода прекрасная, сегодня лечу в Тюмень. То ли биатлон будет, то ли не будет, но в Тюмени будет финал Кубка континентальной лиги боулинга, я снова комментирую», — рассказал Губерниев в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что из-за морозов в 28-31 градус ниже нуля в Тюмени переносят спринтерские гонки в рамках Кубка России по биатлону. Также отмена грозит гонкам, намеченным на 7 и 10 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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