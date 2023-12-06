06 декабря 2023

Курганские власти проверили закупку «Москвича» бизнес-класса для больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
«Москвич 6» обойдется больнице почти в 3 млн рублей Фото:

Закупка бизнес-версии седана «Москвич 6» в максимальной комплектации, которую организовали представители Курганского областного кардиологического диспансера, не противоречит законодательству. Об этом URA.RU сообщили представители областного депздрава.

«С учетом рекомендаций Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, для нужд государственных медицинских организаций закупаются только автомобили отечественного производства. Закупка автомобиля, указанного в запросе, осуществляется в соответствии с действующим законодательством», — ответили представители ведомства на запрос URA.RU.

«Москвич 6» купят за 2,85 млн рублей. Предполагается, что автомобилем будут пользоваться сотрудники депздрава, в том числе и руководители.

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Закупка бизнес-версии седана «Москвич 6» в максимальной комплектации, которую организовали представители Курганского областного кардиологического диспансера, не противоречит законодательству. Об этом URA.RU сообщили представители областного депздрава. «С учетом рекомендаций Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, для нужд государственных медицинских организаций закупаются только автомобили отечественного производства. Закупка автомобиля, указанного в запросе, осуществляется в соответствии с действующим законодательством», — ответили представители ведомства на запрос URA.RU. «Москвич 6» купят за 2,85 млн рублей. Предполагается, что автомобилем будут пользоваться сотрудники депздрава, в том числе и руководители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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