Курганские власти проверили закупку «Москвича» бизнес-класса для больницы

Закупка бизнес-версии седана «Москвич 6» в максимальной комплектации, которую организовали представители Курганского областного кардиологического диспансера, не противоречит законодательству. Об этом URA.RU сообщили представители областного депздрава.
«С учетом рекомендаций Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, для нужд государственных медицинских организаций закупаются только автомобили отечественного производства. Закупка автомобиля, указанного в запросе, осуществляется в соответствии с действующим законодательством», — ответили представители ведомства на запрос URA.RU.
«Москвич 6» купят за 2,85 млн рублей. Предполагается, что автомобилем будут пользоваться сотрудники депздрава, в том числе и руководители.
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