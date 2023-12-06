В Тюмени пропали две девочки. Фото

07 декабря 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Девочка ушла с улицы Пермякова и не вернулась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени 6 декабря вечером пропала 16-летняя девочка. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Также 6 декабря 15-летняя Ангелина Дехнич ушла из дома и не вернулась. «Внимание! Пропал подросток! Рим Ева, 2007 года рождения. 6 декабря в 17:40 ушла с улицы Пермякова в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщили в поиском отряде. Известно, что девочка была одета в черный пуховик с капюшоном, широкие джинсы, замшевые ботинки и вязаную шапку, при себе имела рюкзак. 15-летняя Ангелина была одета в черный пуховик, брюки и шапку. Также в носу у нее есть пирсинг. Всех, кто знает местоположение подростков, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911. Фото: «Белая Сова — Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poisksova?w=wall-110143341_15900 Фото: «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poisksova?z=photo-110143341_457243888%2Falbum-110143341_225976772%2Frev

В Тюмени 6 декабря вечером пропала 16-летняя девочка. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Также 6 декабря 15-летняя Ангелина Дехнич ушла из дома и не вернулась. «Внимание! Пропал подросток! Рим Ева, 2007 года рождения. 6 декабря в 17:40 ушла с улицы Пермякова в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщили в поиском отряде. Известно, что девочка была одета в черный пуховик с капюшоном, широкие джинсы, замшевые ботинки и вязаную шапку, при себе имела рюкзак. 15-летняя Ангелина была одета в черный пуховик, брюки и шапку. Также в носу у нее есть пирсинг. Всех, кто знает местоположение подростков, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.