06 декабря 2023

В Тюмени пропали две девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, ученики, подростки, девочки, школьники
Девочка ушла с улицы Пермякова и не вернулась Фото:

В Тюмени 6 декабря вечером пропала 16-летняя девочка. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Также 6 декабря 15-летняя Ангелина Дехнич ушла из дома и не вернулась.

«Внимание! Пропал подросток! Рим Ева, 2007 года рождения. 6 декабря в 17:40 ушла с улицы Пермякова в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщили в поиском отряде.

Известно, что девочка была одета в черный пуховик с капюшоном, широкие джинсы, замшевые ботинки и вязаную шапку, при себе имела рюкзак. 15-летняя Ангелина была одета в черный пуховик, брюки и шапку. Также в носу у нее есть пирсинг. Всех, кто знает местоположение подростков, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.

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В Тюмени 6 декабря вечером пропала 16-летняя девочка. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Также 6 декабря 15-летняя Ангелина Дехнич ушла из дома и не вернулась. «Внимание! Пропал подросток! Рим Ева, 2007 года рождения. 6 декабря в 17:40 ушла с улицы Пермякова в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщили в поиском отряде. Известно, что девочка была одета в черный пуховик с капюшоном, широкие джинсы, замшевые ботинки и вязаную шапку, при себе имела рюкзак. 15-летняя Ангелина была одета в черный пуховик, брюки и шапку. Также в носу у нее есть пирсинг. Всех, кто знает местоположение подростков, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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