06 декабря 2023

Салехардские врачи спасли пациента с пробитой головой

Врачи восстановили жителю ЯНАО поврежденную часть черепа
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортировали пострадавшего из Яр-Сале санавиацией Фото:

Житель Ямальского района ЯНАО успешно перенес операцию по восстановлению костей черепа, проведенную в Салехардской окружной клинической больнице. Экстренная операция длилась два с половиной часа, мужчине была установлена титановая сетка, сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения.

«Доктора выполнили краниопластику — процедуру по восстановлению костей черепа. Затем устранили костный дефект размером пять на пять сантиметров и установили на место травмы титановую сетку отечественного производства. Она не ощутима для человека и не вызывает отторжения», — пояснили представители ведомства.

Пострадавший был доставлен в окружную больницу из райцентра вертолетом санавиации. Оперировали больного нейрохирург Дмитрий Гринюк и травматолог-ортопед Евгений Ельцов.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Он выписан, продолжает амбулаторное лечение.

Ранее в Пуровском районе (ЯНАО) хирурги провели операцию по удалению крупной опухоли у подростка. Юноша обратился в больницу из-за сильной боли в животе.

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Житель Ямальского района ЯНАО успешно перенес операцию по восстановлению костей черепа, проведенную в Салехардской окружной клинической больнице. Экстренная операция длилась два с половиной часа, мужчине была установлена титановая сетка, сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения. «Доктора выполнили краниопластику — процедуру по восстановлению костей черепа. Затем устранили костный дефект размером пять на пять сантиметров и установили на место травмы титановую сетку отечественного производства. Она не ощутима для человека и не вызывает отторжения», — пояснили представители ведомства. Пострадавший был доставлен в окружную больницу из райцентра вертолетом санавиации. Оперировали больного нейрохирург Дмитрий Гринюк и травматолог-ортопед Евгений Ельцов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Он выписан, продолжает амбулаторное лечение. Ранее в Пуровском районе (ЯНАО) хирурги провели операцию по удалению крупной опухоли у подростка. Юноша обратился в больницу из-за сильной боли в животе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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