Салехардские врачи спасли пациента с пробитой головой

Житель Ямальского района ЯНАО успешно перенес операцию по восстановлению костей черепа, проведенную в Салехардской окружной клинической больнице. Экстренная операция длилась два с половиной часа, мужчине была установлена титановая сетка, сообщили URA.RU в окружном департаменте здравоохранения.
«Доктора выполнили краниопластику — процедуру по восстановлению костей черепа. Затем устранили костный дефект размером пять на пять сантиметров и установили на место травмы титановую сетку отечественного производства. Она не ощутима для человека и не вызывает отторжения», — пояснили представители ведомства.
Пострадавший был доставлен в окружную больницу из райцентра вертолетом санавиации. Оперировали больного нейрохирург Дмитрий Гринюк и травматолог-ортопед Евгений Ельцов.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Он выписан, продолжает амбулаторное лечение.
Ранее в Пуровском районе (ЯНАО) хирурги провели операцию по удалению крупной опухоли у подростка. Юноша обратился в больницу из-за сильной боли в животе.
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