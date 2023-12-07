07 декабря 2023

В Тюмени водители автобусов массово срывают рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, пешеход, скамейка, остановка, зима, автобусная остановка, прохожий, лавочка, автобус
Время ожидание общественного транспорта увеличилось до 40-60 минут Фото:

В Тюмени водители автобусов срывают рейсы из-за аномальных морозов. Как рассказал читатель URA.RU, время ожидание общественного транспорта увеличилось до 40-60 минут.

«Рейсы по маршрутам №35, 8, 22, 2, 17, 54 сегодня сорваны или частично сорваны. Утром по маршруту №35 ездил только один автобус. В диспетчерской рассказали, что водители не вышли на работу, а некоторые машины поломались», — рассказал читатель агентства.

В ТПАТП №1 направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Аномальные морозы пришли в Тюмень 6 декабря. Такая погода продлится в регионе до 12 декабря. Как ранее сообщали в мэрии, в период морозов графики движения автобусов могут отклоняться. На тюменских трассах введен режим повышенной готовности и организовано патрулирование.

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В Тюмени водители автобусов срывают рейсы из-за аномальных морозов. Как рассказал читатель URA.RU, время ожидание общественного транспорта увеличилось до 40-60 минут. «Рейсы по маршрутам №35, 8, 22, 2, 17, 54 сегодня сорваны или частично сорваны. Утром по маршруту №35 ездил только один автобус. В диспетчерской рассказали, что водители не вышли на работу, а некоторые машины поломались», — рассказал читатель агентства. В ТПАТП №1 направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Аномальные морозы пришли в Тюмень 6 декабря. Такая погода продлится в регионе до 12 декабря. Как ранее сообщали в мэрии, в период морозов графики движения автобусов могут отклоняться. На тюменских трассах введен режим повышенной готовности и организовано патрулирование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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