В Тюмени водители автобусов массово срывают рейсы

В Тюмени водители автобусов срывают рейсы из-за аномальных морозов. Как рассказал читатель URA.RU, время ожидание общественного транспорта увеличилось до 40-60 минут.
«Рейсы по маршрутам №35, 8, 22, 2, 17, 54 сегодня сорваны или частично сорваны. Утром по маршруту №35 ездил только один автобус. В диспетчерской рассказали, что водители не вышли на работу, а некоторые машины поломались», — рассказал читатель агентства.
В ТПАТП №1 направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Аномальные морозы пришли в Тюмень 6 декабря. Такая погода продлится в регионе до 12 декабря. Как ранее сообщали в мэрии, в период морозов графики движения автобусов могут отклоняться. На тюменских трассах введен режим повышенной готовности и организовано патрулирование.
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