07 декабря 2023

Глава столицы ЯНАО позвал горожан на предновогоднее мероприятие

Мэр Салехарда посетит предновогодний праздник для жителей города
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя елка перед администрацией. Сургут, новый год, елка новогодняя, подсветка
На выходных салехардцев ждет праздничное мероприятие Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 9 декабря пройдет «Праздник двора», на котором горожане смогут побеседовать с главой ямальской столицы. Об этом мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил в своем telegram-канале.

«Друзья, в субботу, 9 декабря, в 12:00 запланировали „Праздник двора“ на площадке по улице Деповская. Буду на мероприятии — приходите, пообщаемся», — говорится в сообщении.

Градоначальник рассказал, что к началу мероприятия завершится установка новогодней елки. Для гостей праздника подготовили развлекательную программу.

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В Салехарде (ЯНАО) 9 декабря пройдет «Праздник двора», на котором горожане смогут побеседовать с главой ямальской столицы. Об этом мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил в своем telegram-канале. «Друзья, в субботу, 9 декабря, в 12:00 запланировали „Праздник двора“ на площадке по улице Деповская. Буду на мероприятии — приходите, пообщаемся», — говорится в сообщении. Градоначальник рассказал, что к началу мероприятия завершится установка новогодней елки. Для гостей праздника подготовили развлекательную программу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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