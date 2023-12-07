Глава столицы ЯНАО позвал горожан на предновогоднее мероприятие

На выходных салехардцев ждет праздничное мероприятие
В Салехарде (ЯНАО) 9 декабря пройдет «Праздник двора», на котором горожане смогут побеседовать с главой ямальской столицы. Об этом мэр Салехарда Алексей Титовский сообщил в своем telegram-канале.
«Друзья, в субботу, 9 декабря, в 12:00 запланировали „Праздник двора“ на площадке по улице Деповская. Буду на мероприятии — приходите, пообщаемся», — говорится в сообщении.
Градоначальник рассказал, что к началу мероприятия завершится установка новогодней елки. Для гостей праздника подготовили развлекательную программу.
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