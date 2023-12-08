Губернатор Шумков дал задание раньше срока сдать мост в курганском городе. Фото

08 декабря 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков попросил главу Шадринска (Курганская область) поторопить подрядчика, который ремонтирует мост Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил главу Шадринска Антона Мокана «поработать» с подрядчиком, который строит мост, чтобы договориться о сдаче объекта раньше срока. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В Шадринске ремонтируется четвертый по счету мост за последние два года. Вместе с тем местным жителям пока приходится ездить в объезд. Неудобно. Попросил главу отработать с подрядчиком на предмет сокращения срока выполнения работ и закончить раньше намеченного срока», — пишет Шумков. Также в посте он отметил, что до этого мосты в городе не ремонтировались по 30-40 лет, практически с момента возведения. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) после жалоб горожан капитально отремонтируют аварийный мост через реку Канаш. Начальная цена за выполнение работ по капитальному ремонту по контракту составляла 80 миллионов рублей. Также сообщалось, что представители свердловской компании «Бридж» на период капитального ремонта устанавливала временный пешеходный мост. Вадим Шумков попросил главу Шадринска поторопить подрядчика, который ремонтирует мост TG-канал: силаVправде (V. Шумков); https://t.me/silavpravdevshumkov Со слов Шумкова, до этого мосты в Шадринске не ремонтировались по 30-40 лет TG-канал: силаVправде (V. Шумков); https://t.me/silavpravdevshumkov

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил главу Шадринска Антона Мокана «поработать» с подрядчиком, который строит мост, чтобы договориться о сдаче объекта раньше срока. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В Шадринске ремонтируется четвертый по счету мост за последние два года. Вместе с тем местным жителям пока приходится ездить в объезд. Неудобно. Попросил главу отработать с подрядчиком на предмет сокращения срока выполнения работ и закончить раньше намеченного срока», — пишет Шумков. Также в посте он отметил, что до этого мосты в городе не ремонтировались по 30-40 лет, практически с момента возведения. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) после жалоб горожан капитально отремонтируют аварийный мост через реку Канаш. Начальная цена за выполнение работ по капитальному ремонту по контракту составляла 80 миллионов рублей. Также сообщалось, что представители свердловской компании «Бридж» на период капитального ремонта устанавливала временный пешеходный мост.