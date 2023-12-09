09 декабря 2023
08 декабря 2023

Курганские юмористы получили приз на фестивале КВН

© Служба новостей «URA.RU»
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Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, квн
Курганцы получили приз на музыкальном фестивале КВН Фото:

Команда «Джентльмены удачи» из Курганской области на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» 9 декабря в Светлогорске (Московская область) получила приз. Об этом говорится в выпуске шоу на Первом канале. Приз курганцам вручала член жюри Люся Чеботина.

«Есть такое выражение, что джентльмены предпочитают блондинок, а блондинки — наши члены жюри и я, в том числе, выбирают „Джентльменов удачи“. Они получают Малый „КиВиН“ в темном», — рассказала Чеботина на церемонии вручения приза.

«Джентльмены удачи» — это первая команда из Курганской области, которая попала в высшую лигу. Жюри запомнило юмористов по шутке про губернатора региона Вадима Шумкова, фотографию которого показали на фоне солнца под музыку из мультфильма «Король лев».

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Команда «Джентльмены удачи» из Курганской области на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» 9 декабря в Светлогорске (Московская область) получила приз. Об этом говорится в выпуске шоу на Первом канале. Приз курганцам вручала член жюри Люся Чеботина. «Есть такое выражение, что джентльмены предпочитают блондинок, а блондинки — наши члены жюри и я, в том числе, выбирают „Джентльменов удачи“. Они получают Малый „КиВиН“ в темном», — рассказала Чеботина на церемонии вручения приза. «Джентльмены удачи» — это первая команда из Курганской области, которая попала в высшую лигу. Жюри запомнило юмористов по шутке про губернатора региона Вадима Шумкова, фотографию которого показали на фоне солнца под музыку из мультфильма «Король лев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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