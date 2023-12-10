В ЯНАО против мошенников пустят «говорящую» «ГАЗель». Видео

В Ноябрьске запустят машину, оповещающую жителей о мошенниках

11 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

«ГАЗель» оборудована громкоговорителями (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) запустят «ГАЗель» с громкоговорителями, которая будет оповещать жителей о мошеннических схемах. Об этом рассказали в пресс-службе города. «Уже скоро на всех улицах Ноябрьска! Жителям города напоминают о безопасности и призывают не поддаваться на уловки мошенников», — сообщили в telegram-канале Ноябрьск. Официально». Через громкоговорители маршрутки, жителей оповестят, как не попасться на уловки мошенников по телефону и в интернете. Ранее URA.RU рассказывало о новых схемах мошенничества, которые используются для обмана ямальцев. Об основных уловках мошенников рассказывается в материале агентства.

В Ноябрьске (ЯНАО) запустят «ГАЗель» с громкоговорителями, которая будет оповещать жителей о мошеннических схемах. Об этом рассказали в пресс-службе города. «Уже скоро на всех улицах Ноябрьска! Жителям города напоминают о безопасности и призывают не поддаваться на уловки мошенников», — сообщили в telegram-канале Ноябрьск. Официально». Через громкоговорители маршрутки, жителей оповестят, как не попасться на уловки мошенников по телефону и в интернете. Ранее URA.RU рассказывало о новых схемах мошенничества, которые используются для обмана ямальцев. Об основных уловках мошенников рассказывается в материале агентства.