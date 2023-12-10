«ГАЗель» оборудована громкоговорителями (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) запустят «ГАЗель» с громкоговорителями, которая будет оповещать жителей о мошеннических схемах. Об этом рассказали в пресс-службе города.
«Уже скоро на всех улицах Ноябрьска! Жителям города напоминают о безопасности и призывают не поддаваться на уловки мошенников», — сообщили в telegram-канале Ноябрьск. Официально». Через громкоговорители маршрутки, жителей оповестят, как не попасться на уловки мошенников по телефону и в интернете.
Ранее URA.RU рассказывало о новых схемах мошенничества, которые используются для обмана ямальцев. Об основных уловках мошенников рассказывается в материале агентства.
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