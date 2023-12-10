10 декабря 2023

В ЯНАО против мошенников пустят «говорящую» «ГАЗель». Видео

В Ноябрьске запустят машину, оповещающую жителей о мошенниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Взорванный дом. Расследование. Магнитогорск. Челябинская область, газель
«ГАЗель» оборудована громкоговорителями (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) запустят «ГАЗель» с громкоговорителями, которая будет оповещать жителей о мошеннических схемах. Об этом рассказали в пресс-службе города.

«Уже скоро на всех улицах Ноябрьска! Жителям города напоминают о безопасности и призывают не поддаваться на уловки мошенников», — сообщили в telegram-канале Ноябрьск. Официально». Через громкоговорители маршрутки, жителей оповестят, как не попасться на уловки мошенников по телефону и в интернете.

Ранее URA.RU рассказывало о новых схемах мошенничества, которые используются для обмана ямальцев. Об основных уловках мошенников рассказывается в материале агентства.

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В Ноябрьске (ЯНАО) запустят «ГАЗель» с громкоговорителями, которая будет оповещать жителей о мошеннических схемах. Об этом рассказали в пресс-службе города. «Уже скоро на всех улицах Ноябрьска! Жителям города напоминают о безопасности и призывают не поддаваться на уловки мошенников», — сообщили в telegram-канале Ноябрьск. Официально». Через громкоговорители маршрутки, жителей оповестят, как не попасться на уловки мошенников по телефону и в интернете. Ранее URA.RU рассказывало о новых схемах мошенничества, которые используются для обмана ямальцев. Об основных уловках мошенников рассказывается в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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