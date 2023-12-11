В тюменской больнице назначили нового руководителя

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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница
Новым руководителем стал Виталий Ушаков Фото:

Новым руководителем Армизонской районной больницы стал Виталий Ушаков. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Виталий Ушаков назначен новым руководителем Армизонской районной больницы. Он закончил Тюменскую медицинскую академию в 2014 году, затем прошел обучение в интернатуре по хирургии. Спустя 2 года получил сертификат эндоскописта. Работал в Областной клинической больнице № 2 и в Медицинском городе», — сообщили в инфоцентре.

Отмечается, что в больницу организуют выездные консультации узких специалистов. 13 декабря приемы проведут кардиолог, эндокринолог и ревматолог, а 17 декабря к ним прибавятся уролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и врач УЗИ.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области назначили главного врача областного Центра профилактики и борьбы со СПИД. Им стала Евгения Семенюк, ранее этот пост занимал Владимир Романов.

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Новым руководителем Армизонской районной больницы стал Виталий Ушаков. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Виталий Ушаков назначен новым руководителем Армизонской районной больницы. Он закончил Тюменскую медицинскую академию в 2014 году, затем прошел обучение в интернатуре по хирургии. Спустя 2 года получил сертификат эндоскописта. Работал в Областной клинической больнице № 2 и в Медицинском городе», — сообщили в инфоцентре. Отмечается, что в больницу организуют выездные консультации узких специалистов. 13 декабря приемы проведут кардиолог, эндокринолог и ревматолог, а 17 декабря к ним прибавятся уролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и врач УЗИ. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области назначили главного врача областного Центра профилактики и борьбы со СПИД. Им стала Евгения Семенюк, ранее этот пост занимал Владимир Романов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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