В тюменской больнице назначили нового руководителя

11 декабря 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Новым руководителем стал Виталий Ушаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым руководителем Армизонской районной больницы стал Виталий Ушаков. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Виталий Ушаков назначен новым руководителем Армизонской районной больницы. Он закончил Тюменскую медицинскую академию в 2014 году, затем прошел обучение в интернатуре по хирургии. Спустя 2 года получил сертификат эндоскописта. Работал в Областной клинической больнице № 2 и в Медицинском городе», — сообщили в инфоцентре. Отмечается, что в больницу организуют выездные консультации узких специалистов. 13 декабря приемы проведут кардиолог, эндокринолог и ревматолог, а 17 декабря к ним прибавятся уролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и врач УЗИ. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области назначили главного врача областного Центра профилактики и борьбы со СПИД. Им стала Евгения Семенюк, ранее этот пост занимал Владимир Романов.

Новым руководителем Армизонской районной больницы стал Виталий Ушаков. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Виталий Ушаков назначен новым руководителем Армизонской районной больницы. Он закончил Тюменскую медицинскую академию в 2014 году, затем прошел обучение в интернатуре по хирургии. Спустя 2 года получил сертификат эндоскописта. Работал в Областной клинической больнице № 2 и в Медицинском городе», — сообщили в инфоцентре. Отмечается, что в больницу организуют выездные консультации узких специалистов. 13 декабря приемы проведут кардиолог, эндокринолог и ревматолог, а 17 декабря к ним прибавятся уролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и врач УЗИ. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области назначили главного врача областного Центра профилактики и борьбы со СПИД. Им стала Евгения Семенюк, ранее этот пост занимал Владимир Романов.