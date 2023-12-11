Тюменцам рассказали, когда в Тобольске откроется первый ресторан «Вкусно — и точка»

В Тобольске 16 декабря откроется ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка»

11 декабря 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

В Тобольске 16 декабря откроется ресторан быстрого питания Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) 16 декабря запланировано открытие первого в городе ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка!». Об этом сообщила пресс-служба компании журналистам URA.RU. «Мы рады сообщить, что уже 16 декабря в 12:00 в Тобольске откроется первое предприятие быстрого обслуживания „Вкусно — и точка“!» — рассказала пресс-служба компании. Заведение расположится в 10-м микрорайоне на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной. Летом журналисты URA.RU писали о том, что ресторан должен был открыться в декабре этого года. Пресс-служба заведения рассказала, что «Вкусно — и точка» будет находится в одноэтажном здании. В нем, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.

В Тобольске (Тюменская область) 16 декабря запланировано открытие первого в городе ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка!». Об этом сообщила пресс-служба компании журналистам URA.RU. «Мы рады сообщить, что уже 16 декабря в 12:00 в Тобольске откроется первое предприятие быстрого обслуживания „Вкусно — и точка“!» — рассказала пресс-служба компании. Заведение расположится в 10-м микрорайоне на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной. Летом журналисты URA.RU писали о том, что ресторан должен был открыться в декабре этого года. Пресс-служба заведения рассказала, что «Вкусно — и точка» будет находится в одноэтажном здании. В нем, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.