Тюменцам рассказали, когда в Тобольске откроется первый ресторан «Вкусно — и точка»

В Тобольске 16 декабря откроется ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, вкусно - и точка
В Тобольске 16 декабря откроется ресторан быстрого питания Фото:

В Тобольске (Тюменская область) 16 декабря запланировано открытие первого в городе ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка!». Об этом сообщила пресс-служба компании журналистам URA.RU.

«Мы рады сообщить, что уже 16 декабря в 12:00 в Тобольске откроется первое предприятие быстрого обслуживания „Вкусно — и точка“!» — рассказала пресс-служба компании. Заведение расположится в 10-м микрорайоне на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной.

Летом журналисты URA.RU писали о том, что ресторан должен был открыться в декабре этого года. Пресс-служба заведения рассказала, что «Вкусно — и точка» будет находится в одноэтажном здании. В нем, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.

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В Тобольске (Тюменская область) 16 декабря запланировано открытие первого в городе ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка!». Об этом сообщила пресс-служба компании журналистам URA.RU. «Мы рады сообщить, что уже 16 декабря в 12:00 в Тобольске откроется первое предприятие быстрого обслуживания „Вкусно — и точка“!» — рассказала пресс-служба компании. Заведение расположится в 10-м микрорайоне на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной. Летом журналисты URA.RU писали о том, что ресторан должен был открыться в декабре этого года. Пресс-служба заведения рассказала, что «Вкусно — и точка» будет находится в одноэтажном здании. В нем, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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