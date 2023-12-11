Депутат Ильтяков устроил курганским школьникам экскурсию в Госдуму РФ

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков организовал экскурсию для учеников из Восточной средней школы Частоозерского муниципального округа. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Организовал экскурсию в Госдуму для ребят из Восточной средней школы Частоозерского округа. Рассказал им о структуре и работе законодательного органа, важности принимаемых законов», — написал Ильтяков.
Депутат также поделился со школьниками историями из своего детства, о спорте и мотивации, которая «двигала при достижении успехов». Ильтяков подчеркнул, что «только трудолюбие позволяет добиться больших результатов в любом деле». Экскурсия проводилась в преддверии Дня Конституции РФ.
С Днем Конституции курганцев поздравила и глава Кургана Елена Ситникова. Она отметила, что сила современной России заключается в сплоченности и единстве народа, а конституция стала «прочным фундаментом построения демократического государства».
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