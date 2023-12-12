В думе Тюмени поддержали увеличение тарифа на капремонт

Депутаты думы Тюмени рассказали чиновникам о нехватке средств на капремонт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председатель комиссии по благоустройству думы Тюмени Дмитрий Антипов поддержал увеличение тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках инфляции. Об этом он рассказал после обсуждения региональной программы капремонта на заседании в думе города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Что касается повышения тарифа — очень много лет прошло (с момента его введения в 2013 году, — прим. ред.). Понятно, что любое повышение тарифа люди болезненно воспринимают, но давайте хотя бы повышение в рамках инфляции будем смотреть и обсуждать», — рассказал Дмитрий Антипов.

Вопрос о повышении тарифа на капитальный ремонт был поднят депутатом Александром Захаровым в связи с тем, что в фонде капремонта не хватает средств на замену систем дымоудаления и водонагревателей-бойлеров. Захаров предложил покрыть нехватку средств увеличением тарифа, ссылаясь на то, что он не индексировался с момента его введения в Тюмени в 2013 году.

Власти Тюмени отчитались перед депутатами города о выполнении планов ремонта многоквартирных домов в 2021—2023 годах, выполнение плана составило 91%. Ремонтные работы проведены в 991 многоквартирном доме. Минимальный размер взноса был установлен в размере 7,5 рубля в месяц в расчете на один квадратный метр жилого помещения.