11 декабря 2023

Житель Тюменской области выиграл 14 млн рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Выигрыш случился утром 12 декабря Фото:

Участник лотереи «Рапидо» из Тюменской области выиграл более 14 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Утром 12 декабря в Тюменской области кому-то повезло выиграть 14 463 537 рублей в „Рапидо“. Участник угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором», — рассказали URA.RU в «Столото».

Как ранее писало агентство, тюменцы нередко становятся победителями лотерей. Так, житель областной столицы выиграл пять миллионов рублей. Он потратил деньги на подарок сыну, закрытие ипотеки, а также собирается открыть свой бизнес.

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Участник лотереи «Рапидо» из Тюменской области выиграл более 14 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Утром 12 декабря в Тюменской области кому-то повезло выиграть 14 463 537 рублей в „Рапидо“. Участник угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором», — рассказали URA.RU в «Столото». Как ранее писало агентство, тюменцы нередко становятся победителями лотерей. Так, житель областной столицы выиграл пять миллионов рублей. Он потратил деньги на подарок сыну, закрытие ипотеки, а также собирается открыть свой бизнес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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