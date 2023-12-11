Житель Тюменской области выиграл 14 млн рублей в лотерею

Выигрыш случился утром 12 декабря
Участник лотереи «Рапидо» из Тюменской области выиграл более 14 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«Утром 12 декабря в Тюменской области кому-то повезло выиграть 14 463 537 рублей в „Рапидо“. Участник угадал восемь чисел в первом игровом поле и одно число во втором», — рассказали URA.RU в «Столото».
Как ранее писало агентство, тюменцы нередко становятся победителями лотерей. Так, житель областной столицы выиграл пять миллионов рублей. Он потратил деньги на подарок сыну, закрытие ипотеки, а также собирается открыть свой бизнес.
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