11 декабря 2023

В департаменте правительства ЯНАО появится новый пост

В депприроды ЯНАО появится пост куратора по добровольчеству
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, телефон, заксобрание свердловской области, портфель чиновника
В департаменте природы появится пост куратора по добровольчеству (фото из архива) Фото:

В департаменте природных ресурсов ЯНАО появится должность специалиста, который будет координировать деятельность добровольчества. Соответствующее постановление 12 декабря подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Постановлением добавляется штатная численность специалиста. Он будет координировать деятельности добровольчества, в том числе Зеленой Арктики в сфере экологии как по департаменту, так и по государственным учреждениям, подведомственным департаменту», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов подписал постановление о сокращении медицинских должностей в районных больницах. Оба постановления вступают в действие с 1 января 2024 года.

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В департаменте природных ресурсов ЯНАО появится должность специалиста, который будет координировать деятельность добровольчества. Соответствующее постановление 12 декабря подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Постановлением добавляется штатная численность специалиста. Он будет координировать деятельности добровольчества, в том числе Зеленой Арктики в сфере экологии как по департаменту, так и по государственным учреждениям, подведомственным департаменту», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов подписал постановление о сокращении медицинских должностей в районных больницах. Оба постановления вступают в действие с 1 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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