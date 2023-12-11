В департаменте правительства ЯНАО появится новый пост

В департаменте природных ресурсов ЯНАО появится должность специалиста, который будет координировать деятельность добровольчества. Соответствующее постановление 12 декабря подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«Постановлением добавляется штатная численность специалиста. Он будет координировать деятельности добровольчества, в том числе Зеленой Арктики в сфере экологии как по департаменту, так и по государственным учреждениям, подведомственным департаменту», — прокомментировала пресс-служба окружного правительства документ, опубликованный на официальном сайте.
Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов подписал постановление о сокращении медицинских должностей в районных больницах. Оба постановления вступают в действие с 1 января 2024 года.
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