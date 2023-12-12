Тюменскую область ожидает резкое потепление

Перед Новым годом в Тюменской области потеплеет до -1

13 декабря 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Морозы вернутся в Тюменскую область после наступления Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU За неделю до Нового года температура воздуха в Тюмени поднимется до -1 градуса. Такие данные приводит сервис Gismeteo. «24 декабря температура воздуха в дневное время составит -1 градус. Ночью ожидается понижение до -8 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo. По данным сервиса «Яндекс. Погода», сразу после наступления Нового года в Тюменской области ожидается резкое похолодание. «2 января в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Ночью 4 января температура воздуха опустится до -33 градусов», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

За неделю до Нового года температура воздуха в Тюмени поднимется до -1 градуса. Такие данные приводит сервис Gismeteo. «24 декабря температура воздуха в дневное время составит -1 градус. Ночью ожидается понижение до -8 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo. По данным сервиса «Яндекс. Погода», сразу после наступления Нового года в Тюменской области ожидается резкое похолодание. «2 января в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Ночью 4 января температура воздуха опустится до -33 градусов», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».