12 декабря 2023

Тюменскую область ожидает резкое потепление

Перед Новым годом в Тюменской области потеплеет до -1
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, погода, снегопад
Морозы вернутся в Тюменскую область после наступления Нового года Фото:

За неделю до Нового года температура воздуха в Тюмени поднимется до -1 градуса. Такие данные приводит сервис Gismeteo.

«24 декабря температура воздуха в дневное время составит -1 градус. Ночью ожидается понижение до -8 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сразу после наступления Нового года в Тюменской области ожидается резкое похолодание. «2 января в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Ночью 4 января температура воздуха опустится до -33 градусов», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

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За неделю до Нового года температура воздуха в Тюмени поднимется до -1 градуса. Такие данные приводит сервис Gismeteo. «24 декабря температура воздуха в дневное время составит -1 градус. Ночью ожидается понижение до -8 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo. По данным сервиса «Яндекс. Погода», сразу после наступления Нового года в Тюменской области ожидается резкое похолодание. «2 января в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Ночью 4 января температура воздуха опустится до -33 градусов», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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