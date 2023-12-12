Тюменскую область ожидает резкое потепление

Морозы вернутся в Тюменскую область после наступления Нового года
За неделю до Нового года температура воздуха в Тюмени поднимется до -1 градуса. Такие данные приводит сервис Gismeteo.
«24 декабря температура воздуха в дневное время составит -1 градус. Ночью ожидается понижение до -8 градусов», — указано на официальном сайте Gismeteo.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», сразу после наступления Нового года в Тюменской области ожидается резкое похолодание. «2 января в Тюменской области похолодает до -25 градусов. Ночью 4 января температура воздуха опустится до -33 градусов», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».
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