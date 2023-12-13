В тюменской школе замерзают дети

14 декабря 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Дети пожаловались, что им приходится ходить в школе в пуховиках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в школе №40 ученики замерзают из-за низкой температуры воздуха в кабинетах. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. В департаменте образования Тюмени агентству подтвердили, что в школьных кабинетах наблюдается временное снижение температуры. «В настоящее время в общеобразовательном учреждении система теплоснабжения работает в штатном режиме. Наблюдается временное понижение температуры воздуха в кабинетах с ветреной стороны. Поэтому руководством школы приняты все меры к стабилизации ситуации», — добавили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что и в других учреждениях дети вынуждены сидеть в нескольких слоях одежды. Также в школе №25 ученикам запрещают надевать кофты поверх рубашек, несмотря на холод в кабинетах.

В Тюмени в школе №40 ученики замерзают из-за низкой температуры воздуха в кабинетах. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. В департаменте образования Тюмени агентству подтвердили, что в школьных кабинетах наблюдается временное снижение температуры. «В настоящее время в общеобразовательном учреждении система теплоснабжения работает в штатном режиме. Наблюдается временное понижение температуры воздуха в кабинетах с ветреной стороны. Поэтому руководством школы приняты все меры к стабилизации ситуации», — добавили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что и в других учреждениях дети вынуждены сидеть в нескольких слоях одежды. Также в школе №25 ученикам запрещают надевать кофты поверх рубашек, несмотря на холод в кабинетах.