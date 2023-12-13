13 декабря 2023

В тюменской школе замерзают дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети пожаловались, что им приходится ходить в школе в пуховиках Фото:

В Тюмени в школе №40 ученики замерзают из-за низкой температуры воздуха в кабинетах. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. В департаменте образования Тюмени агентству подтвердили, что в школьных кабинетах наблюдается временное снижение температуры.

«В настоящее время в общеобразовательном учреждении система теплоснабжения работает в штатном режиме. Наблюдается временное понижение температуры воздуха в кабинетах с ветреной стороны. Поэтому руководством школы приняты все меры к стабилизации ситуации», — добавили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что и в других учреждениях дети вынуждены сидеть в нескольких слоях одежды. Также в школе №25 ученикам запрещают надевать кофты поверх рубашек, несмотря на холод в кабинетах.

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В Тюмени в школе №40 ученики замерзают из-за низкой температуры воздуха в кабинетах. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. В департаменте образования Тюмени агентству подтвердили, что в школьных кабинетах наблюдается временное снижение температуры. «В настоящее время в общеобразовательном учреждении система теплоснабжения работает в штатном режиме. Наблюдается временное понижение температуры воздуха в кабинетах с ветреной стороны. Поэтому руководством школы приняты все меры к стабилизации ситуации», — добавили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что и в других учреждениях дети вынуждены сидеть в нескольких слоях одежды. Также в школе №25 ученикам запрещают надевать кофты поверх рубашек, несмотря на холод в кабинетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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