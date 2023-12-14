Насколько в Тюмени подорожали автомобильные аккумуляторы

Автомобильные аккумуляторы в Тюмени подорожали в среднем на 8%
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Рост стоимости на аккумуляторы связан с подорожанием импортных комплектующих Фото:

В Тюмени в среднем на 7-8% подорожали автомобильные аккумуляторы. Об этом сообщили в специализированном магазине «Старт».

«Тюменские аккумуляторы в среднем подорожали на 7-8% по сравнению с прошлым годом. Все оборудование импортное на тюменских заводах, масло — импортное, запчасти — импортные, сюда еще закладывается цена на электроэнергию, соответственно выросла и стоимость», — рассказали в магазине «Старт».

Там же сообщили о динамике цен в новом году. В магазине рассказали, что в настоящий момент тюменские поставщики аккумуляторов не уведомляли о повышении стоимости с 1 января. Обычно такие уведомления поступают от поставщиков за полтора месяца.

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В Тюмени в среднем на 7-8% подорожали автомобильные аккумуляторы. Об этом сообщили в специализированном магазине «Старт». «Тюменские аккумуляторы в среднем подорожали на 7-8% по сравнению с прошлым годом. Все оборудование импортное на тюменских заводах, масло — импортное, запчасти — импортные, сюда еще закладывается цена на электроэнергию, соответственно выросла и стоимость», — рассказали в магазине «Старт». Там же сообщили о динамике цен в новом году. В магазине рассказали, что в настоящий момент тюменские поставщики аккумуляторов не уведомляли о повышении стоимости с 1 января. Обычно такие уведомления поступают от поставщиков за полтора месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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