Насколько в Тюмени подорожали автомобильные аккумуляторы

В Тюмени в среднем на 7-8% подорожали автомобильные аккумуляторы. Об этом сообщили в специализированном магазине «Старт».
«Тюменские аккумуляторы в среднем подорожали на 7-8% по сравнению с прошлым годом. Все оборудование импортное на тюменских заводах, масло — импортное, запчасти — импортные, сюда еще закладывается цена на электроэнергию, соответственно выросла и стоимость», — рассказали в магазине «Старт».
Там же сообщили о динамике цен в новом году. В магазине рассказали, что в настоящий момент тюменские поставщики аккумуляторов не уведомляли о повышении стоимости с 1 января. Обычно такие уведомления поступают от поставщиков за полтора месяца.
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