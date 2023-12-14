Власти ЯНАО выявили нарушения в выплатах коренным жителям

15 декабря 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Департамент по делам КМНС неправомерно возмещал студентам средства на обучение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Счетная палата ЯНАО выявила нарушения, допущенные департаментом по делам КМНС при выплате льгот студентам заочной формы обучения. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Механизм возмещения расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) лицам из числа КМНС имеет недостатки как организационного характера, так и обусловленные несовершенством правового регулирования. Проверка соблюдения порядка возмещения расходов показала системные нарушения, включая финансовые», — говорится в сообщении. Ведомство выяснило, что департамент по делам КМНС не вел учет лиц, воспользовавшихся возмещением расходов и окончивших обучение; трудоустройства выпускников в организации на территории ЯНАО. Также в самом положении о возмещении расходов были найдены нарушения. К примеру, документ не предусматривал проверку наличия у заявителя высшего образования. В Счетной палате отметили, что департамент провел работу по устранению нарушений и привлек к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения. В окружной бюджет возращены 237 131 рублей, неправомерно возмещенные студентам, обучающимся по очно-заочной форме обучения.

Счетная палата ЯНАО выявила нарушения, допущенные департаментом по делам КМНС при выплате льгот студентам заочной формы обучения. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Механизм возмещения расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) лицам из числа КМНС имеет недостатки как организационного характера, так и обусловленные несовершенством правового регулирования. Проверка соблюдения порядка возмещения расходов показала системные нарушения, включая финансовые», — говорится в сообщении. Ведомство выяснило, что департамент по делам КМНС не вел учет лиц, воспользовавшихся возмещением расходов и окончивших обучение; трудоустройства выпускников в организации на территории ЯНАО. Также в самом положении о возмещении расходов были найдены нарушения. К примеру, документ не предусматривал проверку наличия у заявителя высшего образования. В Счетной палате отметили, что департамент провел работу по устранению нарушений и привлек к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших нарушения. В окружной бюджет возращены 237 131 рублей, неправомерно возмещенные студентам, обучающимся по очно-заочной форме обучения.