Курганские власти обсудили планы по разведению оленей на региональной ферме

Оленей в регион привезли из Алтайского края Фото: Анна Майорова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин и директор департамента АПК Павел Кощеев обсудили планы по развитию хозяйства в Шатровском округе. Одним из обсуждаемых направлений стало мараловодство (разведение оленей), сообщается в пресс-службе регионального правительства.

«В рамках рабочего выезда они посетили первую в регионе мараловодческую ферму — КФХ „Кодское“, на которую первые новоселы прибыли в конце ноября из Алтайского края. Животные полностью освоились на новом месте, а сегодня в хозяйстве уже 1000 голов. В планах на будущее увеличить поголовье до 3000. Павел Кощеев отметил, что мараловодство является перспективным направлением аграрного бизнеса, и спрос на натуральные и экологически чистые продукты будет только расти», — сообщается в telegram-канале правительства. Объем инвестиций в ферму составляет более 150 миллионов рублей.

Также в Шатровском округе появилось еще одно хозяйство — КФХ «Темп», на территории которого уже располагаются две новые модульные фермы. В одной из них обитают 600 голов овец, а в другой более сотни коров герефордской породы. КФХ развивается высокими темпами — в аренду оформлены участки площадью в тысячу гектаров под сенокосы и пастбища.

Для бизнесменов, занимающихся растениеводством, губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует ввести дополнительные меры поддержки. Министерство сельского хозяйства РФ выделило региону 80 миллионов рублей, а в региональном правительстве планируют возобновить льготное кредитование. Со слов Шумкова, такие введения помогут сельхозпроизводителям привлечь более 2,5 миллиардов рублей для уборочной кампании и закупки зерновых культур.