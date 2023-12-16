Жителей района Тюменской области предупредили о отключении электричества

Мэрия Ярковского района Тюменской области предупредила жителей о плановом отключении электричества. Это сделают для безопасного проведения работ.
«Планируется плановое отключение электроэнергии для безопасного проведения работ», — сказано в telegram-канале администрации. В сообщении уточнили, что отключение будет проходить 18 и 19 декабря.
18 декабря электроэнергию отключат в селе Ярково с 10:00 до 13:00 по улицам Ленина №Nº2—34, Панфиловцев, Межквартальной, Челюскинцев, Пионерской, №Nº2—54, а также в селе Дубровное с 10:00 до 16:00 по улице Лесников. 19 декабря в селе Ярково с 10:00 до 15:00 по улицам Мира, Новикова, Цветочной, Первостроителей, Дзержинского и переулкам Прохладный, Зеленый, Майский, Весенний.
Тюменские энергетики подготовят план обеспечения безопасности электроснабжения. Им был дан десятидневный срок. Глава региона Александр Моор держит ситуацию на постоянном личном контроле.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.