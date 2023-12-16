16 декабря 2023
15 декабря 2023

Жителей района Тюменской области предупредили о отключении электричества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, лампочка, лампа, новое жилье, новый дом, натяжной потолок, новостройки, освещение дома
В селах Ярково и Дубровное проведут плановое отключение электричества Фото:

Мэрия Ярковского района Тюменской области предупредила жителей о плановом отключении электричества. Это сделают для безопасного проведения работ.

«Планируется плановое отключение электроэнергии для безопасного проведения работ», — сказано в telegram-канале администрации. В сообщении уточнили, что отключение будет проходить 18 и 19 декабря.

18 декабря электроэнергию отключат в селе Ярково с 10:00 до 13:00 по улицам Ленина №Nº2—34, Панфиловцев, Межквартальной, Челюскинцев, Пионерской, №Nº2—54, а также в селе Дубровное с 10:00 до 16:00 по улице Лесников. 19 декабря в селе Ярково с 10:00 до 15:00 по улицам Мира, Новикова, Цветочной, Первостроителей, Дзержинского и переулкам Прохладный, Зеленый, Майский, Весенний.

Тюменские энергетики подготовят план обеспечения безопасности электроснабжения. Им был дан десятидневный срок. Глава региона Александр Моор держит ситуацию на постоянном личном контроле.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Ярковского района Тюменской области предупредила жителей о плановом отключении электричества. Это сделают для безопасного проведения работ. «Планируется плановое отключение электроэнергии для безопасного проведения работ», — сказано в telegram-канале администрации. В сообщении уточнили, что отключение будет проходить 18 и 19 декабря. 18 декабря электроэнергию отключат в селе Ярково с 10:00 до 13:00 по улицам Ленина №Nº2—34, Панфиловцев, Межквартальной, Челюскинцев, Пионерской, №Nº2—54, а также в селе Дубровное с 10:00 до 16:00 по улице Лесников. 19 декабря в селе Ярково с 10:00 до 15:00 по улицам Мира, Новикова, Цветочной, Первостроителей, Дзержинского и переулкам Прохладный, Зеленый, Майский, Весенний. Тюменские энергетики подготовят план обеспечения безопасности электроснабжения. Им был дан десятидневный срок. Глава региона Александр Моор держит ситуацию на постоянном личном контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...