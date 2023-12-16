Жителей района Тюменской области предупредили о отключении электричества

17 декабря 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

В селах Ярково и Дубровное проведут плановое отключение электричества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Ярковского района Тюменской области предупредила жителей о плановом отключении электричества. Это сделают для безопасного проведения работ. «Планируется плановое отключение электроэнергии для безопасного проведения работ», — сказано в telegram-канале администрации. В сообщении уточнили, что отключение будет проходить 18 и 19 декабря. 18 декабря электроэнергию отключат в селе Ярково с 10:00 до 13:00 по улицам Ленина №Nº2—34, Панфиловцев, Межквартальной, Челюскинцев, Пионерской, №Nº2—54, а также в селе Дубровное с 10:00 до 16:00 по улице Лесников. 19 декабря в селе Ярково с 10:00 до 15:00 по улицам Мира, Новикова, Цветочной, Первостроителей, Дзержинского и переулкам Прохладный, Зеленый, Майский, Весенний. Тюменские энергетики подготовят план обеспечения безопасности электроснабжения. Им был дан десятидневный срок. Глава региона Александр Моор держит ситуацию на постоянном личном контроле.

Мэрия Ярковского района Тюменской области предупредила жителей о плановом отключении электричества. Это сделают для безопасного проведения работ. «Планируется плановое отключение электроэнергии для безопасного проведения работ», — сказано в telegram-канале администрации. В сообщении уточнили, что отключение будет проходить 18 и 19 декабря. 18 декабря электроэнергию отключат в селе Ярково с 10:00 до 13:00 по улицам Ленина №Nº2—34, Панфиловцев, Межквартальной, Челюскинцев, Пионерской, №Nº2—54, а также в селе Дубровное с 10:00 до 16:00 по улице Лесников. 19 декабря в селе Ярково с 10:00 до 15:00 по улицам Мира, Новикова, Цветочной, Первостроителей, Дзержинского и переулкам Прохладный, Зеленый, Майский, Весенний. Тюменские энергетики подготовят план обеспечения безопасности электроснабжения. Им был дан десятидневный срок. Глава региона Александр Моор держит ситуацию на постоянном личном контроле.