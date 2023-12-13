Губернатор Александр Моор поручил энергетикам разработать комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил электросетевым компаниям региона в десятидневный срок подготовить план комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что во время аномальных морозов в поселках и СНТ региона из-за высокой нагрузки начались массовые отключения электричества.

«Поставил задачу — в течение десяти дней территориальные сетевые организации и органы власти, которые задействованы в этом процессе, должны сформировать комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения в Тюменской области. После утверждения план обязательно будет обнародован в полном объеме», — написал губернатор Моор в своей публикации.

Он добавил, что тюменцы должны быть обеспечены электроэнергией в любое время года. Глава региона заявил, что держит ситуацию с отключениями электричества на постоянном личном контроле.

Ранее URA.RU писало, что жители тюменских сел и СНТ остались без электроэнергии из-за аварии. Жители некоторых поселений записали видеообращения президенту России Владимиру Путину, в которых пожаловались, что им приходится сутками сидеть без света в морозы. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.