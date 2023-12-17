17 декабря 2023
16 декабря 2023

ЯНАО стал лидером среди регионов российской Арктики по площади сгоревшего леса. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Салаирском. Тюмень , дым, пожар, тушение, лес, последствия, смог, лесной пожар, последствия пожара
Площадь гибели насаждений за 2022 год в Арктике составила 1042,2 га Фото:

Более половины всех лесов, сгоревших в Арктике, находятся на территории ЯНАО. Как следует из доклада Минприроды РФ, всего в регионе от пожаров пострадали 675 га леса.

«По данным государственного лесопатологического мониторинга, площадь гибели насаждений за 2022 году в АЗРФ составила 1042,2 га. Основными причинами этого являются лесные пожары, на которые приходится 935,6 га. Наибольшая площадь гибели насаждений от лесных пожаров выявлена в ЯНАО — 675,0 га, что составляет 64,8% от общей площади погибших в 2022 г. участков на АЗРФ», — сообщают авторы доклада.

Гибель лесов от пожаров отмечается также в Чукотском АО на площади 219,0 га (21%) и Республике Карелия — 41,6 га (4%). Гибель насаждений от погодных условий и антропогенных факторов выявлена только в Архангельской области — 104,0 га и 2,6 га соответственно.

От лесных пожаров на Ямале пострадали 675 га насаждений. Это 64,8% от общей площади погибшего в Арктике лесного фонда
От лесных пожаров на Ямале пострадали 675 га насаждений. Это 64,8% от общей площади погибшего в Арктике лесного фонда

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Более половины всех лесов, сгоревших в Арктике, находятся на территории ЯНАО. Как следует из доклада Минприроды РФ, всего в регионе от пожаров пострадали 675 га леса. «По данным государственного лесопатологического мониторинга, площадь гибели насаждений за 2022 году в АЗРФ составила 1042,2 га. Основными причинами этого являются лесные пожары, на которые приходится 935,6 га. Наибольшая площадь гибели насаждений от лесных пожаров выявлена в ЯНАО — 675,0 га, что составляет 64,8% от общей площади погибших в 2022 г. участков на АЗРФ», — сообщают авторы доклада. Гибель лесов от пожаров отмечается также в Чукотском АО на площади 219,0 га (21%) и Республике Карелия — 41,6 га (4%). Гибель насаждений от погодных условий и антропогенных факторов выявлена только в Архангельской области — 104,0 га и 2,6 га соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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