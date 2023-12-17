ЯНАО стал лидером среди регионов российской Арктики по площади сгоревшего леса. Инфографика

18 декабря 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Площадь гибели насаждений за 2022 год в Арктике составила 1042,2 га Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более половины всех лесов, сгоревших в Арктике, находятся на территории ЯНАО. Как следует из доклада Минприроды РФ, всего в регионе от пожаров пострадали 675 га леса. «По данным государственного лесопатологического мониторинга, площадь гибели насаждений за 2022 году в АЗРФ составила 1042,2 га. Основными причинами этого являются лесные пожары, на которые приходится 935,6 га. Наибольшая площадь гибели насаждений от лесных пожаров выявлена в ЯНАО — 675,0 га, что составляет 64,8% от общей площади погибших в 2022 г. участков на АЗРФ», — сообщают авторы доклада. Гибель лесов от пожаров отмечается также в Чукотском АО на площади 219,0 га (21%) и Республике Карелия — 41,6 га (4%). Гибель насаждений от погодных условий и антропогенных факторов выявлена только в Архангельской области — 104,0 га и 2,6 га соответственно. От лесных пожаров на Ямале пострадали 675 га насаждений. Это 64,8% от общей площади погибшего в Арктике лесного фонда Юлия Виноградова

Более половины всех лесов, сгоревших в Арктике, находятся на территории ЯНАО. Как следует из доклада Минприроды РФ, всего в регионе от пожаров пострадали 675 га леса. «По данным государственного лесопатологического мониторинга, площадь гибели насаждений за 2022 году в АЗРФ составила 1042,2 га. Основными причинами этого являются лесные пожары, на которые приходится 935,6 га. Наибольшая площадь гибели насаждений от лесных пожаров выявлена в ЯНАО — 675,0 га, что составляет 64,8% от общей площади погибших в 2022 г. участков на АЗРФ», — сообщают авторы доклада. Гибель лесов от пожаров отмечается также в Чукотском АО на площади 219,0 га (21%) и Республике Карелия — 41,6 га (4%). Гибель насаждений от погодных условий и антропогенных факторов выявлена только в Архангельской области — 104,0 га и 2,6 га соответственно.