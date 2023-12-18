Лавров: Запад пытается дать Украине передышку

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Сергей Лавров напомнил, что Западу нужна была пауза для Минских договоренностей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидеры стран Запада, говоря о необходимости мирных переговоров по Украине, настаивают на паузе в боевых действиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Запад хочет дать передышку Украине.

«Мне [президент Совета по международным отношениям США] Ричард Хаас и с ним человек 5-6 высказывали такую идею: да, надо, наверное, замиряться [с Украиной] сейчас, потому что ни одна сторона не может победить», — заявил Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. По словам главы МИД РФ, западные лидеры предлагают ВСУ исправить положение с вооружением и поэтому настаивают на паузе в боевых действиях.

Он отметил, что западные страны оговаривают, что это будет не окончание конфликта, а только пауза, как это было с Минскими договоренностями. Он подчеркнул, что об этом американские политологи говорили еще в апреле.

Лавров вспомнил о встрече глав разведок РФ и США Сергея Нарышкина и Ульяма Бернса в Турции. Он подчеркнул, что ничего нового не прозвучало, на Западе все также называют РФ противником и угрозой.

Ранее сообщалось, что Конгресс США не согласовал ни одного пакета помощи для Украины. США не могут дать гарантий того, что поставки оружия Киеву в принципе продолжатся, передает «Национальная служба новостей».

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Лидеры стран Запада, говоря о необходимости мирных переговоров по Украине, настаивают на паузе в боевых действиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Запад хочет дать передышку Украине. «Мне [президент Совета по международным отношениям США] Ричард Хаас и с ним человек 5-6 высказывали такую идею: да, надо, наверное, замиряться [с Украиной] сейчас, потому что ни одна сторона не может победить», — заявил Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. По словам главы МИД РФ, западные лидеры предлагают ВСУ исправить положение с вооружением и поэтому настаивают на паузе в боевых действиях. Он отметил, что западные страны оговаривают, что это будет не окончание конфликта, а только пауза, как это было с Минскими договоренностями. Он подчеркнул, что об этом американские политологи говорили еще в апреле. Лавров вспомнил о встрече глав разведок РФ и США Сергея Нарышкина и Ульяма Бернса в Турции. Он подчеркнул, что ничего нового не прозвучало, на Западе все также называют РФ противником и угрозой. Ранее сообщалось, что Конгресс США не согласовал ни одного пакета помощи для Украины. США не могут дать гарантий того, что поставки оружия Киеву в принципе продолжатся, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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