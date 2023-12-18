Лавров: Запад пытается дать Украине передышку

18 декабря 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров напомнил, что Западу нужна была пауза для Минских договоренностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры стран Запада, говоря о необходимости мирных переговоров по Украине, настаивают на паузе в боевых действиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Запад хочет дать передышку Украине. «Мне [президент Совета по международным отношениям США] Ричард Хаас и с ним человек 5-6 высказывали такую идею: да, надо, наверное, замиряться [с Украиной] сейчас, потому что ни одна сторона не может победить», — заявил Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. По словам главы МИД РФ, западные лидеры предлагают ВСУ исправить положение с вооружением и поэтому настаивают на паузе в боевых действиях. Он отметил, что западные страны оговаривают, что это будет не окончание конфликта, а только пауза, как это было с Минскими договоренностями. Он подчеркнул, что об этом американские политологи говорили еще в апреле. Лавров вспомнил о встрече глав разведок РФ и США Сергея Нарышкина и Ульяма Бернса в Турции. Он подчеркнул, что ничего нового не прозвучало, на Западе все также называют РФ противником и угрозой. Ранее сообщалось, что Конгресс США не согласовал ни одного пакета помощи для Украины. США не могут дать гарантий того, что поставки оружия Киеву в принципе продолжатся, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидеры стран Запада, говоря о необходимости мирных переговоров по Украине, настаивают на паузе в боевых действиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Запад хочет дать передышку Украине. «Мне [президент Совета по международным отношениям США] Ричард Хаас и с ним человек 5-6 высказывали такую идею: да, надо, наверное, замиряться [с Украиной] сейчас, потому что ни одна сторона не может победить», — заявил Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. По словам главы МИД РФ, западные лидеры предлагают ВСУ исправить положение с вооружением и поэтому настаивают на паузе в боевых действиях. Он отметил, что западные страны оговаривают, что это будет не окончание конфликта, а только пауза, как это было с Минскими договоренностями. Он подчеркнул, что об этом американские политологи говорили еще в апреле. Лавров вспомнил о встрече глав разведок РФ и США Сергея Нарышкина и Ульяма Бернса в Турции. Он подчеркнул, что ничего нового не прозвучало, на Западе все также называют РФ противником и угрозой. Ранее сообщалось, что Конгресс США не согласовал ни одного пакета помощи для Украины. США не могут дать гарантий того, что поставки оружия Киеву в принципе продолжатся, передает «Национальная служба новостей».