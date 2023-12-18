Глава МИД РФ: Запад осознал свое бессилие перед Россией

Лавров: Запад осознал невозможность уничтожить Россию, но боится это признать

18 декабря 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Главная цель Запада — добиться распада России, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада уже поняли, что не смогут уничтожить Россию или добиться ее распада. Однако они боятся это признавать перед циклом выборов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Сейчас [Запад] осознает иллюзорность этой цели (уничтожить Россию как самостоятельную величину на мировой арене — прим. ред.), но сказать об этом, развернувшись на 180 градусов перед своими избирателями накануне выборных циклов, они не могут, не рискуя потерять лицо и потерять свою репутацию», — отметил Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что западные страны спровоцировали украинский конфликт с целью добиться распада РФ. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия либо будет суверенной и самодостаточной державой, либо ее не будет совсем. Потому она будет отстаивать свои права на мировой арене, добавил он. В западных СМИ все чаще стал звучать тезис о возможности проведения мирных переговоров на условиях России. На Украине даже подготовили план «Б» на случай, если Запад перестанет ей помогать.

Страны Запада уже поняли, что не смогут уничтожить Россию или добиться ее распада. Однако они боятся это признавать перед циклом выборов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Сейчас [Запад] осознает иллюзорность этой цели (уничтожить Россию как самостоятельную величину на мировой арене — прим. ред.), но сказать об этом, развернувшись на 180 градусов перед своими избирателями накануне выборных циклов, они не могут, не рискуя потерять лицо и потерять свою репутацию», — отметил Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что западные страны спровоцировали украинский конфликт с целью добиться распада РФ. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия либо будет суверенной и самодостаточной державой, либо ее не будет совсем. Потому она будет отстаивать свои права на мировой арене, добавил он. В западных СМИ все чаще стал звучать тезис о возможности проведения мирных переговоров на условиях России. На Украине даже подготовили план «Б» на случай, если Запад перестанет ей помогать.