18 декабря 2023

Власти Тюмени рассказали горожанам о новом автобусном маршруте

Обещанные губернатором автобусы из тюменского Ново-Комарово запустят 21 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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По маршруту будут ходить три больших автобуса Фото:

Автобусные маршруты из микрорайона Ново-Комарово в Тюмени, которые после обращений горожан пообещал запустить губернатор Александр Моор, выйдут на линию 21 декабря. Об этом URA.RU рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии города.

«Подготовительные работы почти завершены: установлены остановки, освещение, сделана разворотная площадка. Первые автобусы поедут 21 декабря. Изначально их будет три, большого класса вместимости. При необходимости число увеличим», — рассказали городские власти.

В первое время интервалы между автобусами составят порядка 25 минут. Маршрут №63 будет довозить жителей микрорайона до остановки «Центральный рынок».

Как ранее писало URA.RU, из-за проблем с автобусным сообщением в микрорайоне его жители создали петицию с обращением к властям. После этого губернатор Александр Моор обозначил сроки, в которые тюменцы получат необходимый маршрут.

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Автобусные маршруты из микрорайона Ново-Комарово в Тюмени, которые после обращений горожан пообещал запустить губернатор Александр Моор, выйдут на линию 21 декабря. Об этом URA.RU рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии города. «Подготовительные работы почти завершены: установлены остановки, освещение, сделана разворотная площадка. Первые автобусы поедут 21 декабря. Изначально их будет три, большого класса вместимости. При необходимости число увеличим», — рассказали городские власти. В первое время интервалы между автобусами составят порядка 25 минут. Маршрут №63 будет довозить жителей микрорайона до остановки «Центральный рынок». Как ранее писало URA.RU, из-за проблем с автобусным сообщением в микрорайоне его жители создали петицию с обращением к властям. После этого губернатор Александр Моор обозначил сроки, в которые тюменцы получат необходимый маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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