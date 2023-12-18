Власти Тюмени рассказали горожанам о новом автобусном маршруте

Обещанные губернатором автобусы из тюменского Ново-Комарово запустят 21 декабря

19 декабря 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

По маршруту будут ходить три больших автобуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Автобусные маршруты из микрорайона Ново-Комарово в Тюмени, которые после обращений горожан пообещал запустить губернатор Александр Моор, выйдут на линию 21 декабря. Об этом URA.RU рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии города. «Подготовительные работы почти завершены: установлены остановки, освещение, сделана разворотная площадка. Первые автобусы поедут 21 декабря. Изначально их будет три, большого класса вместимости. При необходимости число увеличим», — рассказали городские власти. В первое время интервалы между автобусами составят порядка 25 минут. Маршрут №63 будет довозить жителей микрорайона до остановки «Центральный рынок». Как ранее писало URA.RU, из-за проблем с автобусным сообщением в микрорайоне его жители создали петицию с обращением к властям. После этого губернатор Александр Моор обозначил сроки, в которые тюменцы получат необходимый маршрут.

Автобусные маршруты из микрорайона Ново-Комарово в Тюмени, которые после обращений горожан пообещал запустить губернатор Александр Моор, выйдут на линию 21 декабря. Об этом URA.RU рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии города. «Подготовительные работы почти завершены: установлены остановки, освещение, сделана разворотная площадка. Первые автобусы поедут 21 декабря. Изначально их будет три, большого класса вместимости. При необходимости число увеличим», — рассказали городские власти. В первое время интервалы между автобусами составят порядка 25 минут. Маршрут №63 будет довозить жителей микрорайона до остановки «Центральный рынок». Как ранее писало URA.RU, из-за проблем с автобусным сообщением в микрорайоне его жители создали петицию с обращением к властям. После этого губернатор Александр Моор обозначил сроки, в которые тюменцы получат необходимый маршрут.