Эксперт Госдумы по туризму Геннадий Шаталов в ходе визита в Курган, рассказал, что в городе его порадовала красивая иллюминация и казачье подворье. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Я был в Кургане в 2018 году. Сейчас этот город другой. Когда рано утром прилетели и въехали в город, то подняла настроение иллюминация. Очень хорошее впечатление произвел Курган. Также пообщавшись с организаторами казачьего подворья, я увидел в этих людях желание жить и развиваться на этой земле. А для меня это очень важно», — сказал Шаталов.
Руководитель Комитета по событийному туризму Российского Союза туриндустрии Геннадий Шаталов посетил Курган в рамках Губернаторских чтений. В ходе мероприятия эксперт встретился с главой региона Вадимом Шумковым.
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