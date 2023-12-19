Эксперта Госдумы по туризму Шаталова порадовала подсветка в Кургане. Видео

19 декабря 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Эксперту по событийному туризму Шаталову понравилась подсветка в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эксперт Госдумы по туризму Геннадий Шаталов в ходе визита в Курган, рассказал, что в городе его порадовала красивая иллюминация и казачье подворье. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Я был в Кургане в 2018 году. Сейчас этот город другой. Когда рано утром прилетели и въехали в город, то подняла настроение иллюминация. Очень хорошее впечатление произвел Курган. Также пообщавшись с организаторами казачьего подворья, я увидел в этих людях желание жить и развиваться на этой земле. А для меня это очень важно», — сказал Шаталов. Руководитель Комитета по событийному туризму Российского Союза туриндустрии Геннадий Шаталов посетил Курган в рамках Губернаторских чтений. В ходе мероприятия эксперт встретился с главой региона Вадимом Шумковым.

Эксперт Госдумы по туризму Геннадий Шаталов в ходе визита в Курган, рассказал, что в городе его порадовала красивая иллюминация и казачье подворье. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Я был в Кургане в 2018 году. Сейчас этот город другой. Когда рано утром прилетели и въехали в город, то подняла настроение иллюминация. Очень хорошее впечатление произвел Курган. Также пообщавшись с организаторами казачьего подворья, я увидел в этих людях желание жить и развиваться на этой земле. А для меня это очень важно», — сказал Шаталов. Руководитель Комитета по событийному туризму Российского Союза туриндустрии Геннадий Шаталов посетил Курган в рамках Губернаторских чтений. В ходе мероприятия эксперт встретился с главой региона Вадимом Шумковым.