Эксперта Госдумы по туризму Шаталова порадовала подсветка в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя иллюминация. Курган, елка, площадь ленина, новогодняя иллюминация, правительство города
Эксперту по событийному туризму Шаталову понравилась подсветка в Кургане Фото:

Эксперт Госдумы по туризму Геннадий Шаталов в ходе визита в Курган, рассказал, что в городе его порадовала красивая иллюминация и казачье подворье. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Я был в Кургане в 2018 году. Сейчас этот город другой. Когда рано утром прилетели и въехали в город, то подняла настроение иллюминация. Очень хорошее впечатление произвел Курган. Также пообщавшись с организаторами казачьего подворья, я увидел в этих людях желание жить и развиваться на этой земле. А для меня это очень важно», — сказал Шаталов.

Руководитель Комитета по событийному туризму Российского Союза туриндустрии Геннадий Шаталов посетил Курган в рамках Губернаторских чтений. В ходе мероприятия эксперт встретился с главой региона Вадимом Шумковым.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эксперт Госдумы по туризму Геннадий Шаталов в ходе визита в Курган, рассказал, что в городе его порадовала красивая иллюминация и казачье подворье. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Я был в Кургане в 2018 году. Сейчас этот город другой. Когда рано утром прилетели и въехали в город, то подняла настроение иллюминация. Очень хорошее впечатление произвел Курган. Также пообщавшись с организаторами казачьего подворья, я увидел в этих людях желание жить и развиваться на этой земле. А для меня это очень важно», — сказал Шаталов. Руководитель Комитета по событийному туризму Российского Союза туриндустрии Геннадий Шаталов посетил Курган в рамках Губернаторских чтений. В ходе мероприятия эксперт встретился с главой региона Вадимом Шумковым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...