19 декабря 2023

Курганский боец Чащин, помогавший гранатометчику, погиб в зоне СВО. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
В Курганской области простились с помощником гранатометчика, погибшим на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец Роман Чащин, служивший в Вооруженных силах России помощником гранатометчика, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате Курганской области.

«Военнослужащий ВС РФ Чащин Роман Геннадьевич из Курганской области 1975 года рождения погиб в зоне специальной военной операции. На передовой служил в должности помощника гранатометчика», — сообщили URA.RU в областном военкомате. Прощание с бойцом состоялось 16 декабря в Доме культуры в селе Шатрово. Похороны курганского военнослужащего прошли в селе Камышевка Шатровского округа.

Курганцы простились с бойцом Романом Чащиным, погибшим в зоне СВО
Курганцы простились с бойцом Романом Чащиным, погибшим в зоне СВО
Фото:

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Курганский боец Роман Чащин, служивший в Вооруженных силах России помощником гранатометчика, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате Курганской области. «Военнослужащий ВС РФ Чащин Роман Геннадьевич из Курганской области 1975 года рождения погиб в зоне специальной военной операции. На передовой служил в должности помощника гранатометчика», — сообщили URA.RU в областном военкомате. Прощание с бойцом состоялось 16 декабря в Доме культуры в селе Шатрово. Похороны курганского военнослужащего прошли в селе Камышевка Шатровского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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