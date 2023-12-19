В Курганской области простились с помощником гранатометчика, погибшим на фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский боец Роман Чащин, служивший в Вооруженных силах России помощником гранатометчика, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в военном комиссариате Курганской области.
«Военнослужащий ВС РФ Чащин Роман Геннадьевич из Курганской области 1975 года рождения погиб в зоне специальной военной операции. На передовой служил в должности помощника гранатометчика», — сообщили URA.RU в областном военкомате. Прощание с бойцом состоялось 16 декабря в Доме культуры в селе Шатрово. Похороны курганского военнослужащего прошли в селе Камышевка Шатровского округа.
Курганцы простились с бойцом Романом Чащиным, погибшим в зоне СВО
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