Мэрия в 2024 году планирует меньше пиарить главу Кургана

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Гайдаровский форум-2018 в РАНХиГС. Первый день. Москва, камера, кресла, телекамера, зал
Количество сюжетов о работе мэра и администрации сократится до 46 Фото:

Представители администрации Кургана ищут СМИ, которое в 2024 году выпустит 46 ТВ-сюжетов о работе главы города и мэрии. В 2023 году для представителей мэрии нужно было выпустить на десять сюжетов больше. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Оказание услуг по изготовлению, перезаписи на электронный носитель и размещению на любых общероссийских обязательных общедоступных телеканалах информационных материалов о деятельности главы города Кургана, администрации города Кургана, ее структурных подразделений и должностных лиц. Количество: 46», — указано в техзадании.

Начальная цена закупки составляет 2,9 млн рублей. Представители власти принимают заявки до 29 декабря. Год назад цена закупки была на 56 тысяч рублей выше, но тогда по контракту требовалось снять 56 сюжетов. В прошлый раз контракт был заключен с ГТРК «Курган». Ранее мэрия планировала заплатить почти 6 млн рублей за публикацию в 2024 году в газете документов и официальной информации.

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Представители администрации Кургана ищут СМИ, которое в 2024 году выпустит 46 ТВ-сюжетов о работе главы города и мэрии. В 2023 году для представителей мэрии нужно было выпустить на десять сюжетов больше. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Оказание услуг по изготовлению, перезаписи на электронный носитель и размещению на любых общероссийских обязательных общедоступных телеканалах информационных материалов о деятельности главы города Кургана, администрации города Кургана, ее структурных подразделений и должностных лиц. Количество: 46», — указано в техзадании. Начальная цена закупки составляет 2,9 млн рублей. Представители власти принимают заявки до 29 декабря. Год назад цена закупки была на 56 тысяч рублей выше, но тогда по контракту требовалось снять 56 сюжетов. В прошлый раз контракт был заключен с ГТРК «Курган». Ранее мэрия планировала заплатить почти 6 млн рублей за публикацию в 2024 году в газете документов и официальной информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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