Мэр из ЯНАО ответил на острые вопросы жителей

Мэр Ноябрьска Романов дал ответы на наболевшие вопросы в прямом эфире

Мэр Ноябрьска ответил на вопросы жителей в прямом эфире Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов во время прямого эфира дал ответы на вопросы о реконструкции школы № 7, проблемном доме и единообразии облика городских улиц. Трансляция прямого эфира прошла в социальных сетях.

«Реконструкция школы № 7 начнется не раньше лета 2025 года. В начале нужно запустить школу „Гравитация“ в восьмом микрорайоне. Когда школа № 7 будет закрыта на реконструкцию, родители могут перевести детей в соседние школы, исходя из возможностей этих школ», — рассказал Алексей Романов, отвечая на вопрос о реформе старшей школы.

Жители дома № 35 по улице Космонавтов пожаловались мэру на строящийся по соседству дом. Романов пояснил, что в курсе проблемы строительства здания, которое может нарушать нормы инсоляции. Сейчас дело рассматривается в суде, где должны определить, было ли допущено нарушение строительных норм или нет. В соответствие с решением суда администрацией будут приниматься дальнейшие решения.

Романов сообщил, что в новом году получение молочной продукции в городе будет осуществляться на основе сертификата, привязанного к карте «Морошка». Также глава города отметил, что были подготовлены проекты дизайна центральных улиц и павильонов города, которые необходимо привезти в единый современный облик.

Ранее URA.RU сообщило о приостановке реформы старшей школы в Ноябрьске (ЯНАО). Глава округа Дмитрий Артюхов отложил проект до завершения ввода школы в восьмом микрорайоне.