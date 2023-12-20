Власти не планируют поставлять в Тюмень импортные яйца

В тюменском правительстве отрицают дефицит куриного яйца в регионе

По данным областного департамента АПК, в Тюмени производят достаточно яиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Тюменской области поставок яиц из Азербайджана, Беларуси и других зарубежных стран не планируется. Об этом URA.RU рассказал источник в департаменте АПК Тюменской области по следам пресс-конференции директора ведомства.

«Ни о каких поставках речи не идет. В Тюменской область есть свои фабрики. Их вполне достаточно для нужд региона. Кроме того, в случае возникновения дефицита есть фабрики в Челябинской области, Свердловской. Яйца их производства в Тюмени на полках магазинов тоже есть», — сообщил собеседник URA.RU.

Как заявил во время пресс-конференции директор профильного департамента, тюменцам доступна и фермерская продукция — ее продают на ярмарках в разных районах Тюмени. Между тем, в крупной торговой сети города ограничили количество яиц, отпускаемых в одни руки.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменское правительство нашло способ снизить цену на куриное яйцо. С производителями подписано специальное соглашение.