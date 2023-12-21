Курганская ГИБДД напомнила водителям, кому можно не менять права в новом году

Курганская ГИБДД: водителям продлены права, действовавшие по 2022 и 2023 годы

22 декабря 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Курганцев с истекшими в 2022-23 годах правами не станут наказывать в ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганские водители, у которых срок действия удостоверения истек в уходящем 2023 году, могут не беспокоиться об их замене. Просроченные права, действовавшие до 2022 года, так же по-прежнему легитимны. Об этом корреспонденту URA.RU напомнили в региональной Госавтоинспекции. «Срок действия водительских удостоверений, действовавших по 2022 и 2023 годы, продлен на основании постановления правительства РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства. Водителям с этими удостоверениями можно ездить в течение трех лет после окончания срока действия. Постановление было принято весной 2022 года во избежание очередей, которые ожидались из-за ожидавшегося наплыва беженцев. Чтобы не создавать возможный ажиотаж с получением прав в отделениях ГИБДД, россиянам разрешили не менять удостоверения в течение трех лет. В госавтоинспекции отметили, что желающие поменять права с истекшим сроком, получат услугу в полном объеме. Водителям, срок действия прав которых истекает в наступающем 2024 году, никаких послаблений нет. Ранее URA.RU сообщало, что курганец хотел купить права и перевел деньги посреднику для передачи их в ГИБДД. Последний оказался мошенником и скрылся с деньгами. Курганцу пришлось идти в полицию и разбираться с проблемой.

Курганские водители, у которых срок действия удостоверения истек в уходящем 2023 году, могут не беспокоиться об их замене. Просроченные права, действовавшие до 2022 года, так же по-прежнему легитимны. Об этом корреспонденту URA.RU напомнили в региональной Госавтоинспекции. «Срок действия водительских удостоверений, действовавших по 2022 и 2023 годы, продлен на основании постановления правительства РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства. Водителям с этими удостоверениями можно ездить в течение трех лет после окончания срока действия. Постановление было принято весной 2022 года во избежание очередей, которые ожидались из-за ожидавшегося наплыва беженцев. Чтобы не создавать возможный ажиотаж с получением прав в отделениях ГИБДД, россиянам разрешили не менять удостоверения в течение трех лет. В госавтоинспекции отметили, что желающие поменять права с истекшим сроком, получат услугу в полном объеме. Водителям, срок действия прав которых истекает в наступающем 2024 году, никаких послаблений нет. Ранее URA.RU сообщало, что курганец хотел купить права и перевел деньги посреднику для передачи их в ГИБДД. Последний оказался мошенником и скрылся с деньгами. Курганцу пришлось идти в полицию и разбираться с проблемой.