Губернатор Моор: 9 из 10 тюменцев считают себя счастливыми людьми

Большая часть жителей Тюмени считает себя счастливыми людьми. Такие данные привел Александр Моор в своем telegram-канале, ссылаясь на подсчеты ВЦИОМ.
«Наш регион занимает лидирующие позиции в федеральных рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. Но самый важный результат — по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 9 из 10 тюменцев считают себя счастливыми людьми и никуда не хотят уезжать», — рассказал губернатор в рамках заседания правительства, где подводились итоги года.
Моор провел расширенное заседание правительства и подвел итоги года. По его словам, регион сохранил социальную, экономическую стабильность и продолжает показывать положительную динамику развития.
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