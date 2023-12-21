21 декабря 2023

Губернатор Моор: 9 из 10 тюменцев считают себя счастливыми людьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Такие данные губернатор привел в рамках подведения итогов года Фото:

Большая часть жителей Тюмени считает себя счастливыми людьми. Такие данные привел Александр Моор в своем telegram-канале, ссылаясь на подсчеты ВЦИОМ.

«Наш регион занимает лидирующие позиции в федеральных рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. Но самый важный результат — по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 9 из 10 тюменцев считают себя счастливыми людьми и никуда не хотят уезжать», — рассказал губернатор в рамках заседания правительства, где подводились итоги года.

Моор провел расширенное заседание правительства и подвел итоги года. По его словам, регион сохранил социальную, экономическую стабильность и продолжает показывать положительную динамику развития.

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Большая часть жителей Тюмени считает себя счастливыми людьми. Такие данные привел Александр Моор в своем telegram-канале, ссылаясь на подсчеты ВЦИОМ. «Наш регион занимает лидирующие позиции в федеральных рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. Но самый важный результат — по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 9 из 10 тюменцев считают себя счастливыми людьми и никуда не хотят уезжать», — рассказал губернатор в рамках заседания правительства, где подводились итоги года. Моор провел расширенное заседание правительства и подвел итоги года. По его словам, регион сохранил социальную, экономическую стабильность и продолжает показывать положительную динамику развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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