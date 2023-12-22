На трехметровой лыжной базе в ЯНАО теперь есть освещение
На лыжной трассе Ноябрьска (ЯНАО) теперь можно покататься в темное время суток. Мэрия города сообщила, что теперь весь трехкилометровый путь освещен.
«В этом году появилось освещение на трехкилометровой лыжной трассе. Так что маршрутов для зимних прогулок стало больше», — говорится в telegram-канале ведомства.
Также глава Ноябрьска Алексей Романов рассказал, что 23 декабря на улице Шевченко открыли новое модульное здание лыжной базы. В нем есть спортивный зал для общефизической подготовки, который оснащен тренажерами и тир с 10-метровым рубежом для стрельбы из пневматического оружия.
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