В Ноябрьске теперь можно покататься на лыжах даже ночью. Видео

23 декабря 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

На трехметровой лыжной базе в ЯНАО теперь есть освещение Фото: Александр Мамаев © URA.RU На лыжной трассе Ноябрьска (ЯНАО) теперь можно покататься в темное время суток. Мэрия города сообщила, что теперь весь трехкилометровый путь освещен. «В этом году появилось освещение на трехкилометровой лыжной трассе. Так что маршрутов для зимних прогулок стало больше», — говорится в telegram-канале ведомства. Также глава Ноябрьска Алексей Романов рассказал, что 23 декабря на улице Шевченко открыли новое модульное здание лыжной базы. В нем есть спортивный зал для общефизической подготовки, который оснащен тренажерами и тир с 10-метровым рубежом для стрельбы из пневматического оружия.

На лыжной трассе Ноябрьска (ЯНАО) теперь можно покататься в темное время суток. Мэрия города сообщила, что теперь весь трехкилометровый путь освещен. «В этом году появилось освещение на трехкилометровой лыжной трассе. Так что маршрутов для зимних прогулок стало больше», — говорится в telegram-канале ведомства. Также глава Ноябрьска Алексей Романов рассказал, что 23 декабря на улице Шевченко открыли новое модульное здание лыжной базы. В нем есть спортивный зал для общефизической подготовки, который оснащен тренажерами и тир с 10-метровым рубежом для стрельбы из пневматического оружия.