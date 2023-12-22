22 декабря 2023

В Ноябрьске теперь можно покататься на лыжах даже ночью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжня России-2013. Нижний Тагил , спорт, лыжи
На трехметровой лыжной базе в ЯНАО теперь есть освещение Фото:

На лыжной трассе Ноябрьска (ЯНАО) теперь можно покататься в темное время суток. Мэрия города сообщила, что теперь весь трехкилометровый путь освещен.

«В этом году появилось освещение на трехкилометровой лыжной трассе. Так что маршрутов для зимних прогулок стало больше», — говорится в telegram-канале ведомства.

Также глава Ноябрьска Алексей Романов рассказал, что 23 декабря на улице Шевченко открыли новое модульное здание лыжной базы. В нем есть спортивный зал для общефизической подготовки, который оснащен тренажерами и тир с 10-метровым рубежом для стрельбы из пневматического оружия.

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На лыжной трассе Ноябрьска (ЯНАО) теперь можно покататься в темное время суток. Мэрия города сообщила, что теперь весь трехкилометровый путь освещен. «В этом году появилось освещение на трехкилометровой лыжной трассе. Так что маршрутов для зимних прогулок стало больше», — говорится в telegram-канале ведомства. Также глава Ноябрьска Алексей Романов рассказал, что 23 декабря на улице Шевченко открыли новое модульное здание лыжной базы. В нем есть спортивный зал для общефизической подготовки, который оснащен тренажерами и тир с 10-метровым рубежом для стрельбы из пневматического оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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