Глава Салехарда рассказал о судьбе сгоревших деревянных многоквартирников

Мэр Салехарда Титовский: жителей сгоревших домов разместят в маневренном фонде

25 декабря 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Сгоревший дом на Чапаева, 3 восстановлению не подлежит (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из двух сгоревших деревянных домов в Салехарде не подлежит восстановлению. Его жители будут размещены в маневренном фонде города. Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский. «Дом на Чапаева, 3 не подлежит восстановлению. Его жители размещены в общежитиях, и в маневренном фонде. Он далек от идеала, но сейчас наша задача обеспечить жителей жильем до момента расселения. Дом на Игарской, 52 можно восстановить. Сейчас сложно загадывать, но в феврале мы проведем торги. На момент ремонта жителям придется жить в маневренном фонде», — рассказал на итоговой пресс-конференции Титовский. Глава Салехарда отметил, что проблема деревянного жилого фонда является одной из самых приоритетных. «Вопрос строительства жилья стоит остро. Деревянный фонд составляет порядка 350 тысяч квадратных метров. В следующем году будут сданы три крупных дома в Обдорском микрорайоне, каждый из них на 500 квартир. В 2025 году объемы вводимого жилья будут наращиваться», — отметил Титовский.

Один из двух сгоревших деревянных домов в Салехарде не подлежит восстановлению. Его жители будут размещены в маневренном фонде города. Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский. «Дом на Чапаева, 3 не подлежит восстановлению. Его жители размещены в общежитиях, и в маневренном фонде. Он далек от идеала, но сейчас наша задача обеспечить жителей жильем до момента расселения. Дом на Игарской, 52 можно восстановить. Сейчас сложно загадывать, но в феврале мы проведем торги. На момент ремонта жителям придется жить в маневренном фонде», — рассказал на итоговой пресс-конференции Титовский. Глава Салехарда отметил, что проблема деревянного жилого фонда является одной из самых приоритетных. «Вопрос строительства жилья стоит остро. Деревянный фонд составляет порядка 350 тысяч квадратных метров. В следующем году будут сданы три крупных дома в Обдорском микрорайоне, каждый из них на 500 квартир. В 2025 году объемы вводимого жилья будут наращиваться», — отметил Титовский.