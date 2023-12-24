24 декабря 2023

Глава Салехарда рассказал о судьбе сгоревших деревянных многоквартирников

Мэр Салехарда Титовский: жителей сгоревших домов разместят в маневренном фонде
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, тушение пожара
Сгоревший дом на Чапаева, 3 восстановлению не подлежит (архивное фото) Фото:

Один из двух сгоревших деревянных домов в Салехарде не подлежит восстановлению. Его жители будут размещены в маневренном фонде города. Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский.

«Дом на Чапаева, 3 не подлежит восстановлению. Его жители размещены в общежитиях, и в маневренном фонде. Он далек от идеала, но сейчас наша задача обеспечить жителей жильем до момента расселения. Дом на Игарской, 52 можно восстановить. Сейчас сложно загадывать, но в феврале мы проведем торги. На момент ремонта жителям придется жить в маневренном фонде», — рассказал на итоговой пресс-конференции Титовский.

Глава Салехарда отметил, что проблема деревянного жилого фонда является одной из самых приоритетных. «Вопрос строительства жилья стоит остро. Деревянный фонд составляет порядка 350 тысяч квадратных метров. В следующем году будут сданы три крупных дома в Обдорском микрорайоне, каждый из них на 500 квартир. В 2025 году объемы вводимого жилья будут наращиваться», — отметил Титовский.

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Один из двух сгоревших деревянных домов в Салехарде не подлежит восстановлению. Его жители будут размещены в маневренном фонде города. Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский. «Дом на Чапаева, 3 не подлежит восстановлению. Его жители размещены в общежитиях, и в маневренном фонде. Он далек от идеала, но сейчас наша задача обеспечить жителей жильем до момента расселения. Дом на Игарской, 52 можно восстановить. Сейчас сложно загадывать, но в феврале мы проведем торги. На момент ремонта жителям придется жить в маневренном фонде», — рассказал на итоговой пресс-конференции Титовский. Глава Салехарда отметил, что проблема деревянного жилого фонда является одной из самых приоритетных. «Вопрос строительства жилья стоит остро. Деревянный фонд составляет порядка 350 тысяч квадратных метров. В следующем году будут сданы три крупных дома в Обдорском микрорайоне, каждый из них на 500 квартир. В 2025 году объемы вводимого жилья будут наращиваться», — отметил Титовский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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