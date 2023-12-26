26 декабря 2023

Депутат Госдумы Лисовский подарил телевизор курганской больнице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, лисовский сергей, портрет
Депутат Госдумы Сергей Лисовский сделал подарок для пациентов больницы Куртамыша Фото:

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский передал в центральную больницу Куртамыша телевизор для пациентов. Об этом в соцсети сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова.

«В преддверии Нового года мечты сбываются не только у детей. Сегодня от депутата Государственной Думы РФ Сергея Федоровича Лисовского для хирургического отделения нашей больницы был передан телевизор. Скоро новый телевизор будет радовать пациентов отделения», — написала Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы Лисовский в октябре посетил Курганскую область с рабочим визитом. В частности, он побывал в Куртамышском округе, где осмотрел хирургическое отделение больницы после капремонта. На встрече завотделения Татьяна Земерова рассказала, что в ЦРБ не хватает телевизора для пациентов.

В Куртамышскую ЦРБ передали телевизор, подаренный депутатом Госдумы Сергеем Лисовским
В Куртамышскую ЦРБ передали телевизор, подаренный депутатом Госдумы Сергеем Лисовским
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Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский передал в центральную больницу Куртамыша телевизор для пациентов. Об этом в соцсети сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «В преддверии Нового года мечты сбываются не только у детей. Сегодня от депутата Государственной Думы РФ Сергея Федоровича Лисовского для хирургического отделения нашей больницы был передан телевизор. Скоро новый телевизор будет радовать пациентов отделения», — написала Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы Лисовский в октябре посетил Курганскую область с рабочим визитом. В частности, он побывал в Куртамышском округе, где осмотрел хирургическое отделение больницы после капремонта. На встрече завотделения Татьяна Земерова рассказала, что в ЦРБ не хватает телевизора для пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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