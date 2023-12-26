Депутат Госдумы Лисовский подарил телевизор курганской больнице. Фото

27 декабря 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Сергей Лисовский сделал подарок для пациентов больницы Куртамыша Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский передал в центральную больницу Куртамыша телевизор для пациентов. Об этом в соцсети сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «В преддверии Нового года мечты сбываются не только у детей. Сегодня от депутата Государственной Думы РФ Сергея Федоровича Лисовского для хирургического отделения нашей больницы был передан телевизор. Скоро новый телевизор будет радовать пациентов отделения», — написала Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы Лисовский в октябре посетил Курганскую область с рабочим визитом. В частности, он побывал в Куртамышском округе, где осмотрел хирургическое отделение больницы после капремонта. На встрече завотделения Татьяна Земерова рассказала, что в ЦРБ не хватает телевизора для пациентов. В Куртамышскую ЦРБ передали телевизор, подаренный депутатом Госдумы Сергеем Лисовским Фото: страница Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall250633000_1373

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский передал в центральную больницу Куртамыша телевизор для пациентов. Об этом в соцсети сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «В преддверии Нового года мечты сбываются не только у детей. Сегодня от депутата Государственной Думы РФ Сергея Федоровича Лисовского для хирургического отделения нашей больницы был передан телевизор. Скоро новый телевизор будет радовать пациентов отделения», — написала Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы Лисовский в октябре посетил Курганскую область с рабочим визитом. В частности, он побывал в Куртамышском округе, где осмотрел хирургическое отделение больницы после капремонта. На встрече завотделения Татьяна Земерова рассказала, что в ЦРБ не хватает телевизора для пациентов.