Захарова прокомментировала санкции США против «Арктик СПГ — 2»

Санкции США против «Арктик СПГ — 2» не повлияют на взаимодействие с Китаем

27 декабря 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что санкции не повлияют на российско-китайские отношения негативно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стратегические отношения между Россией и Китаем будут укрепляться несмотря на санкции, которые ввели представители США. Об этом она сообщила на брифинге по вопросам внешней политике. «Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться. А ситуация вокруг „Арктик СПГ — 2“ еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона», — рассказала Мария Захарова в прямом эфире. Ранее URA.RU рассказало о том, что китайские компании намерена просить США отменить санкции, наложенные на «Артик СПГ-2». Эти ограничения угрожают поставкам природного газа в Поднебесную.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стратегические отношения между Россией и Китаем будут укрепляться несмотря на санкции, которые ввели представители США. Об этом она сообщила на брифинге по вопросам внешней политике. «Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться. А ситуация вокруг „Арктик СПГ — 2“ еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона», — рассказала Мария Захарова в прямом эфире. Ранее URA.RU рассказало о том, что китайские компании намерена просить США отменить санкции, наложенные на «Артик СПГ-2». Эти ограничения угрожают поставкам природного газа в Поднебесную.