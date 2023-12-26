26 декабря 2023

Захарова прокомментировала санкции США против «Арктик СПГ — 2»

Санкции США против «Арктик СПГ — 2» не повлияют на взаимодействие с Китаем
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова считает, что санкции не повлияют на российско-китайские отношения негативно Фото:
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стратегические отношения между Россией и Китаем будут укрепляться несмотря на санкции, которые ввели представители США. Об этом она сообщила на брифинге по вопросам внешней политике.

«Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться. А ситуация вокруг „Арктик СПГ — 2“ еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона», — рассказала Мария Захарова в прямом эфире.

Ранее URA.RU рассказало о том, что китайские компании намерена просить США отменить санкции, наложенные на «Артик СПГ-2». Эти ограничения угрожают поставкам природного газа в Поднебесную.

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стратегические отношения между Россией и Китаем будут укрепляться несмотря на санкции, которые ввели представители США. Об этом она сообщила на брифинге по вопросам внешней политике. «Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться. А ситуация вокруг „Арктик СПГ — 2“ еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона», — рассказала Мария Захарова в прямом эфире. Ранее URA.RU рассказало о том, что китайские компании намерена просить США отменить санкции, наложенные на «Артик СПГ-2». Эти ограничения угрожают поставкам природного газа в Поднебесную.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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