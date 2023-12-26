Захарова прокомментировала санкции США против «Арктик СПГ — 2»

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стратегические отношения между Россией и Китаем будут укрепляться несмотря на санкции, которые ввели представители США. Об этом она сообщила на брифинге по вопросам внешней политике.
«Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться. А ситуация вокруг „Арктик СПГ — 2“ еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона», — рассказала Мария Захарова в прямом эфире.
Ранее URA.RU рассказало о том, что китайские компании намерена просить США отменить санкции, наложенные на «Артик СПГ-2». Эти ограничения угрожают поставкам природного газа в Поднебесную.
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