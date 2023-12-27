27 декабря 2023

В ЯНАО студенты-льготники получат сертификаты на покупку одежды онлайн

© Служба новостей «URA.RU»
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С 2024 года студенты-льготники смогут сами заказывать одежду на маркетплейсах Фото:

Со следующего года учащиеся колледжей Ямала, находящиеся на полном гособеспечении, смогут самостоятельно покупать одежду и обувь на одном из маркетплейсов. Для этого им нужно получить электронный сертификат, подключенный к Единой карте жителя Ямала, сообщается на портале правительства округа. Максимальная сумма покупки — 30,5 тысяч рублей.

«С нового года льготой смогут воспользоваться порядка 500 студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребята, которые вместе с родителями ведут традиционный образ жизни. Предельная сумма, доступная для оплаты покупок, — 30 500 рублей», — говорится на сайте окружного правительства.

Раньше одежда и обувь для студентов-льготников закупались централизованно. Первыми электронные сертификаты для покупки одежды апробировали учащиеся Муравленковского многопрофильного колледжа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое ученики школ, а также студенты высших и средних профессиональных учебных заведений дневной формы обучения смогут воспользоваться бесплатным проездом в муниципальном пассажирском транспорте. С инициативой выступил глава города Андрей Воронов.

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Со следующего года учащиеся колледжей Ямала, находящиеся на полном гособеспечении, смогут самостоятельно покупать одежду и обувь на одном из маркетплейсов. Для этого им нужно получить электронный сертификат, подключенный к Единой карте жителя Ямала, сообщается на портале правительства округа. Максимальная сумма покупки — 30,5 тысяч рублей. «С нового года льготой смогут воспользоваться порядка 500 студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребята, которые вместе с родителями ведут традиционный образ жизни. Предельная сумма, доступная для оплаты покупок, — 30 500 рублей», — говорится на сайте окружного правительства. Раньше одежда и обувь для студентов-льготников закупались централизованно. Первыми электронные сертификаты для покупки одежды апробировали учащиеся Муравленковского многопрофильного колледжа. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое ученики школ, а также студенты высших и средних профессиональных учебных заведений дневной формы обучения смогут воспользоваться бесплатным проездом в муниципальном пассажирском транспорте. С инициативой выступил глава города Андрей Воронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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