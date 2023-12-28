Студенты Курганского государственного университета будут очно изучать китайский язык с преподавателем из Китайской Народной республики (КНР). Об этом сообщается в telegram-канале «КГУ комьюнити».
«В КГУ приступает к работе преподаватель из КНР Янь Чжэнь. Она приехала в Курган из провинции Цзянси, город Цзиань. До этого два месяца она работала дистанционно со студентами нашего вуза», — говорится в сообщении.
Янь Чжэнь займется преподаванием иностранного языка для студентов первого курса. Занятия будут проходить в рамках двух направлений подготовки — «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и «Лингвистика».
Китайский язык начали изучать в курганском вузе с 2022 года. В пресс-службе КГУ сообщали, что занятиями занимается уроженец Кургана Роман Лапшин, являющийся аспирантом университета из Гонконга. В рамках факультатива студентов обучали основам грамматики, набору лексики и изучению ряда иероглифов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.