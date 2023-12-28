Преподаватель из Китая переехала в Курган, чтобы работать в главном вузе. Фото

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Открытие центра предпринимательства в КГУ. Курган , студенты, фахрутдинова гульжан
В КГУ будет работать преподаватель из Китая Фото:

Студенты Курганского государственного университета будут очно изучать китайский язык с преподавателем из Китайской Народной республики (КНР). Об этом сообщается в telegram-канале «КГУ комьюнити».

«В КГУ приступает к работе преподаватель из КНР Янь Чжэнь. Она приехала в Курган из провинции Цзянси, город Цзиань. До этого два месяца она работала дистанционно со студентами нашего вуза», — говорится в сообщении.

Янь Чжэнь займется преподаванием иностранного языка для студентов первого курса. Занятия будут проходить в рамках двух направлений подготовки — «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и «Лингвистика».

Китайский язык начали изучать в курганском вузе с 2022 года. В пресс-службе КГУ сообщали, что занятиями занимается уроженец Кургана Роман Лапшин, являющийся аспирантом университета из Гонконга. В рамках факультатива студентов обучали основам грамматики, набору лексики и изучению ряда иероглифов.

В КГУ приехала работать преподаватель из Китая Янь Чжэнь
В КГУ приехала работать преподаватель из Китая Янь Чжэнь
Фото:

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Студенты Курганского государственного университета будут очно изучать китайский язык с преподавателем из Китайской Народной республики (КНР). Об этом сообщается в telegram-канале «КГУ комьюнити». «В КГУ приступает к работе преподаватель из КНР Янь Чжэнь. Она приехала в Курган из провинции Цзянси, город Цзиань. До этого два месяца она работала дистанционно со студентами нашего вуза», — говорится в сообщении. Янь Чжэнь займется преподаванием иностранного языка для студентов первого курса. Занятия будут проходить в рамках двух направлений подготовки — «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и «Лингвистика». Китайский язык начали изучать в курганском вузе с 2022 года. В пресс-службе КГУ сообщали, что занятиями занимается уроженец Кургана Роман Лапшин, являющийся аспирантом университета из Гонконга. В рамках факультатива студентов обучали основам грамматики, набору лексики и изучению ряда иероглифов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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