28 декабря 2023

Курганские росгвардейцы отличились в боях на СВО. Фото

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Митинг-концерт. Курган, росгвардия
Росгвардейцам вручили награды (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане росгвардейцы-участники специальной военной операции, проявившие отвагу и самоотверженность в боях, получили награды. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области.

«Знаками отличия отмечены двенадцать росгвардейцев. Два сотрудника специального отряда быстрого реагирования „Мангуст“ награждены медалями „За боевое отличие“, один — медалью „За проявленную доблесть“ II степени. Также их сослуживцу вручен нагрудный знак „Участник боевых действий“», — говорится в сообщении ведомства.

Еще несколько представителей спецподразделений Росгвардии получили памятные медали «Участнику специальной военной операции». Награды вручал начальник регионального управления Росгвардии Олег Охрименко. Всего в 2023 году более 50 спецназовцев удостоены государственных и ведомственных наград.

URA.RU писало, что в ноябре 2023 года ведомственной медалью «За боевое отличие» был награжден бывший заместитель начальника курганской Росгвардии Николай Суханов. Офицера в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых.

Курганские росгвардейцы-участники СВО получили награды за мужество и отвагу, проявленные в боях
Курганские росгвардейцы-участники СВО получили награды за мужество и отвагу, проявленные в боях

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В Кургане росгвардейцы-участники специальной военной операции, проявившие отвагу и самоотверженность в боях, получили награды. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области. «Знаками отличия отмечены двенадцать росгвардейцев. Два сотрудника специального отряда быстрого реагирования „Мангуст“ награждены медалями „За боевое отличие“, один — медалью „За проявленную доблесть“ II степени. Также их сослуживцу вручен нагрудный знак „Участник боевых действий“», — говорится в сообщении ведомства. Еще несколько представителей спецподразделений Росгвардии получили памятные медали «Участнику специальной военной операции». Награды вручал начальник регионального управления Росгвардии Олег Охрименко. Всего в 2023 году более 50 спецназовцев удостоены государственных и ведомственных наград. URA.RU писало, что в ноябре 2023 года ведомственной медалью «За боевое отличие» был награжден бывший заместитель начальника курганской Росгвардии Николай Суханов. Офицера в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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