Курганские росгвардейцы отличились в боях на СВО. Фото

29 декабря 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Росгвардейцам вручили награды (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кургане росгвардейцы-участники специальной военной операции, проявившие отвагу и самоотверженность в боях, получили награды. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области. «Знаками отличия отмечены двенадцать росгвардейцев. Два сотрудника специального отряда быстрого реагирования „Мангуст“ награждены медалями „За боевое отличие“, один — медалью „За проявленную доблесть“ II степени. Также их сослуживцу вручен нагрудный знак „Участник боевых действий“», — говорится в сообщении ведомства. Еще несколько представителей спецподразделений Росгвардии получили памятные медали «Участнику специальной военной операции». Награды вручал начальник регионального управления Росгвардии Олег Охрименко. Всего в 2023 году более 50 спецназовцев удостоены государственных и ведомственных наград. URA.RU писало, что в ноябре 2023 года ведомственной медалью «За боевое отличие» был награжден бывший заместитель начальника курганской Росгвардии Николай Суханов. Офицера в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых. Курганские росгвардейцы-участники СВО получили награды за мужество и отвагу, проявленные в боях фото: пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области

В Кургане росгвардейцы-участники специальной военной операции, проявившие отвагу и самоотверженность в боях, получили награды. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области. «Знаками отличия отмечены двенадцать росгвардейцев. Два сотрудника специального отряда быстрого реагирования „Мангуст“ награждены медалями „За боевое отличие“, один — медалью „За проявленную доблесть“ II степени. Также их сослуживцу вручен нагрудный знак „Участник боевых действий“», — говорится в сообщении ведомства. Еще несколько представителей спецподразделений Росгвардии получили памятные медали «Участнику специальной военной операции». Награды вручал начальник регионального управления Росгвардии Олег Охрименко. Всего в 2023 году более 50 спецназовцев удостоены государственных и ведомственных наград. URA.RU писало, что в ноябре 2023 года ведомственной медалью «За боевое отличие» был награжден бывший заместитель начальника курганской Росгвардии Николай Суханов. Офицера в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых.