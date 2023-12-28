В Кургане росгвардейцы-участники специальной военной операции, проявившие отвагу и самоотверженность в боях, получили награды. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области.
«Знаками отличия отмечены двенадцать росгвардейцев. Два сотрудника специального отряда быстрого реагирования „Мангуст“ награждены медалями „За боевое отличие“, один — медалью „За проявленную доблесть“ II степени. Также их сослуживцу вручен нагрудный знак „Участник боевых действий“», — говорится в сообщении ведомства.
Еще несколько представителей спецподразделений Росгвардии получили памятные медали «Участнику специальной военной операции». Награды вручал начальник регионального управления Росгвардии Олег Охрименко. Всего в 2023 году более 50 спецназовцев удостоены государственных и ведомственных наград.
URA.RU писало, что в ноябре 2023 года ведомственной медалью «За боевое отличие» был награжден бывший заместитель начальника курганской Росгвардии Николай Суханов. Офицера в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых.
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